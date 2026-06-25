Перед камерами она предстала в голубом макси-платье с пайетками и глубоким декольте. Образ дополнили кольцо с бриллиантом и серьги. Волосы знаменитость уложила в небрежный высокий пучок. Вечерний макияж актрисы включал черные стрелки и розовую помаду.