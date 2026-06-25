Пенелопа Крус вышла в свет в откровенном наряде. Фото звезды опубликованы на сайте Daily Mail.
52-летняя актриса появилась на премьере фильма «Приглашение» в Лос-Анджелесе. Мероприятие прошло 24 июня. Крус исполнила в картине одну из главных ролей.
Перед камерами она предстала в голубом макси-платье с пайетками и глубоким декольте. Образ дополнили кольцо с бриллиантом и серьги. Волосы знаменитость уложила в небрежный высокий пучок. Вечерний макияж актрисы включал черные стрелки и розовую помаду.
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