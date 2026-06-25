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Зендая рассказала, какой фильм смотрела на первом в жизни свидании

Ее муж Том Холланд возмутился, услышав эту историю
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media

Зендая поделилась неожиданной историей о том, какой фильм смотрела на первом в своей жизни свидании. Оказалось, это была картина «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» (2014) с Эндрю Гарфилдом.

Актриса рассказала об этом во время пресс-тура ленты «Человек-паук: Новый день». Главную роль в ней исполняет ее муж, актер Том Холланд. Услышав признание Зендаи, он возмутился: «Как ты могла…». 

Актеры встретились в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Холланд тогда сыграл Питера Паркера, а Зендая — Эм-Джей. Недавно стало известно, что звезды уже сыграли свадьбу. 

Зендая в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»
Зендая в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»Источник: Legion-Media.ru

Премьера новой картины «Человек-паук: Новый день» запланирована на 31 июля 2026 года. Фильм станет четвертой лентой о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Предыдущая часть закончилась тем, что Питер попросил Доктора Стрэнджа заставить всех забыть о его супергеройской истории.

Ранее Зендая вышла в свет в полупрозрачном платье в виде паутины.