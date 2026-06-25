После переезда из России в 2022 году Хаматова работала в Новом Рижском театре, где была задействована в нескольких спектаклях. Сотрудничество завершилось спустя время, публично причины расставания подробно не раскрывались. Также известно, что актриса принимала участие в международных театральных проектах, включая постановку Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших», посвящённую опыту артистов, работающих за рубежом.