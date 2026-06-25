Актриса Чулпан Хаматова принимает участие в театральном проекте в США после работы в Европе. В Бостоне она вместе с Андреем Бурковским играет в спектакле «Делириум», поставленном режиссером Игорем Голяком по мотивам пьесы Эжена Ионеско «Бред вдвоем». Показы проходят с 18 июня по 2 июля на сцене Calderwood Pavilion.
Постановка сочетает элементы абсурдистской комедии и драмы. В центре сюжета — диалог пары, существование которой осложняется внутренними конфликтами на фоне внешнего кризиса. По отзывам зрителей, актеры привнесли в спектакль личный опыт, связанный с переездом и работой за пределами России.
Над проектом работала команда русскоязычных театральных специалистов, включая композитора Анну Друбич и режиссера Игоря Голяка. Это не первая совместная работа Хаматовой и Бурковского с режиссером: ранее они участвовали в постановках «Наш класс» и «Диббук», которые также были показаны в США.
После переезда из России в 2022 году Хаматова работала в Новом Рижском театре, где была задействована в нескольких спектаклях. Сотрудничество завершилось спустя время, публично причины расставания подробно не раскрывались. Также известно, что актриса принимала участие в международных театральных проектах, включая постановку Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших», посвящённую опыту артистов, работающих за рубежом.
Постановка Крымова планировалась к показу в Латвии, однако выступления не состоялись: площадка отказалась от аренды сцены для спектакля на русском языке. В дальнейшем проект был представлен на других площадках.