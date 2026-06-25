Возлюбленная Леонардо ДиКаприо, модель Виттория Черетти, поделилась с подписчиками кадрами с тропического отдыха.
Девушка показала, как проводит время на курорте, и продемонстрировала свою фигуру в купальнике. На одном из снимков, опубликованных в личном блоге.
Черетти позирует в белом крошечном бикини с коричневыми лямками. Образ она дополнила черной панамой и обувью для плавания. На фото манекенщица запечатлена без макияжа на фоне корней деревьев.
Ранее стало известно, куда пропал русский двойник Леонардо ДиКаприо.