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28-летняя возлюбленная Леонардо ДиКаприо снялась в бикини на пляже

Модель Виттория Черетти выложила фото в крошечном бикини
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо и Виттория ЧереттиИсточник: Соцсети

Возлюбленная Леонардо ДиКаприо, модель Виттория Черетти, поделилась с подписчиками кадрами с тропического отдыха.

Девушка показала, как проводит время на курорте, и продемонстрировала свою фигуру в купальнике. На одном из снимков, опубликованных в личном блоге.

Виттория Черетти / фото: соцсети
Виттория Черетти / фото: соцсети

Черетти позирует в белом крошечном бикини с коричневыми лямками. Образ она дополнила черной панамой и обувью для плавания. На фото манекенщица запечатлена без макияжа на фоне корней деревьев.

Ранее стало известно, куда пропал русский двойник Леонардо ДиКаприо.