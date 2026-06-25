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Дженна Ортега и Джейкоб Элорди будут выбирать победителей «Оскара»

Актеры стали членами Американской киноакадемии
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Дженна Ортега
Дженна ОртегаИсточник: Legion-Media.ru

Американская киноакадемия объявила список новых членов — в 2026 году приглашение получили 529 деятелей кино со всего мира. Среди них — восходящие звезды Дженна Ортега, Джейкоб Элорди, Миа Гот, Джош О’Коннор, а также режиссер «Орудий» Зак Креггер и братья Сэфди («Неограненные алмазы»). Именно им предстоит голосовать за победителей «Оскара».

Актерский филиал в этом году выглядит особенно впечатляюще. В него вошли и другие молодые исполнители — Билл СкарсгардТейана Тейлор и Джулия Гарнер, а также признанные мастера: Джон Бернтал, Дэвид Дастмалчян и Джемейн Клемент. Кроме того, академия наконец пригласила тех, кто, казалось, давно должен был быть в ее рядах: Стивена Фрая, Джоша Гада, Лили Рэйб и Матье Амальрика.

Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media.ru

В список также вошли 95 номинантов на «Оскар» (21 из них — лауреаты) и три обладателя премий в области науки и техники. Общее число приглашенных в 2026 году немного меньше прошлогоднего (529 против 534), но, как подчеркивают в академии, важнее не количество, а состав.

«Мы рады пригласить эту замечательную группу деятелей кино и профессионалов со всего мира присоединиться к Академии», — говорится в совместном заявлении генерального директора Билла Крамера и президента Линетт Хауэлл Тейлор. «Благодаря своей преданности кинематографу этот исключительно талантливый состав внес значительный вклад в мировую киноиндустрию».

Ранее Дженна Ортега предстала в образе андроида в фильме Тайки Вайтити.