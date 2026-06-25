В список также вошли 95 номинантов на «Оскар» (21 из них — лауреаты) и три обладателя премий в области науки и техники. Общее число приглашенных в 2026 году немного меньше прошлогоднего (529 против 534), но, как подчеркивают в академии, важнее не количество, а состав.