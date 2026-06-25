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Сальма Хайек вышла в свет с 18-летней дочерью от миллиардера

Актриса появилась на лондонской вечеринке в сопровождении наследницы
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сальма Хайек с дочерью
Сальма Хайек с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

59-летняя Сальма Хайек появилась на публике в компании своей дочери. 18-летняя Валентина сопровождала знаменитую мать на светском мероприятии, которое прошло в Кенсингтонских садах в Лондоне.

Девушка привлекла внимание фотографов своим нарядом. Валентина выбрала для выхода шелковый атласный комплект-двойку. Образ состоял из топа-халтера асимметричного кроя и юбки в тон. Ее звездная мама позировала в длинном платье с бантом на плече. 

Сальма Хайек с дочерью / фото: соцсети
Сальма Хайек с дочерью / фото: соцсети
Сальма Хайек / фото: соцсети
Сальма Хайек / фото: соцсети

Валентина — единственный ребенок Хайек. Актриса родила ее от своего мужа, 64-летнего миллиардера Франсуа-Анри Пино. У Пино также есть двое детей от предыдущего брака и сын от супермодели Линды Евангелисты. Некоторое время бизнесмен отказывался признавать этого ребенка. Сейчас Пино и Хайек поддерживают отношения со всеми его детьми.

Ранее актриса вышла в свет в белоснежном платье с перьями. 