59-летняя Сальма Хайек появилась на публике в компании своей дочери. 18-летняя Валентина сопровождала знаменитую мать на светском мероприятии, которое прошло в Кенсингтонских садах в Лондоне.
Девушка привлекла внимание фотографов своим нарядом. Валентина выбрала для выхода шелковый атласный комплект-двойку. Образ состоял из топа-халтера асимметричного кроя и юбки в тон. Ее звездная мама позировала в длинном платье с бантом на плече.
Валентина — единственный ребенок Хайек. Актриса родила ее от своего мужа, 64-летнего миллиардера Франсуа-Анри Пино. У Пино также есть двое детей от предыдущего брака и сын от супермодели Линды Евангелисты. Некоторое время бизнесмен отказывался признавать этого ребенка. Сейчас Пино и Хайек поддерживают отношения со всеми его детьми.
Ранее актриса вышла в свет в белоснежном платье с перьями.