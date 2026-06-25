Валентина — единственный ребенок Хайек. Актриса родила ее от своего мужа, 64-летнего миллиардера Франсуа-Анри Пино. У Пино также есть двое детей от предыдущего брака и сын от супермодели Линды Евангелисты. Некоторое время бизнесмен отказывался признавать этого ребенка. Сейчас Пино и Хайек поддерживают отношения со всеми его детьми.