«У нас идеальная разница в возрасте. Я всегда думала о том, что мне нужен мужчина такой, я называю их динозаврами. Динозавры, которые вот тех времен: он любит олдскульную музыку, все такое у него простое», — поделилась дизайнер. Зоя также отметила, что ее забавляет манера мужа использовать в речи не самые современные пословицы.