Зоя Фуць, супруга актера Павла Деревянко и предприниматель по профессии, откровенно высказалась о разнице в возрасте с мужем. В интервью «Пятому каналу» она призналась, что 15 лет не являются для нее проблемой.
Уже 2 июля Павлу исполнится 50 лет. Сам артист не скрывает: он не хочет стареть, но при этом принимает каждый новый год жизни — со всеми победами, поражениями, счастливыми моментами и ошибками. Оба супруга считают друг друга состоявшимися личностями. Их прошлое не мешает, а только помогает строить общее будущее.
«У нас идеальная разница в возрасте. Я всегда думала о том, что мне нужен мужчина такой, я называю их динозаврами. Динозавры, которые вот тех времен: он любит олдскульную музыку, все такое у него простое», — поделилась дизайнер. Зоя также отметила, что ее забавляет манера мужа использовать в речи не самые современные пословицы.
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