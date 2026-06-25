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Многодетная звезда «Папиных дочек» пошутила над отцом троих детей

Дарья Мельникова прокомментировала пост в соцсетях отца троих детей и столкнулась с грубостью
Дарья Мельникова / фото: пресс-служба
Дарья Мельникова / фото: пресс-служба

Актер Сергей Беляев снова привлек внимание подписчиков откровенным рассказом о своей жизни. В новом посте в личном блоге он напомнил, что воспитывает троих детей в одиночку, и предложил аудитории обсудить такой уклад.

«У меня трое детей, девочка и два мальчика. Каждый день вся моя жизнь крутится возле этих волшебников», — поделился 36-летний артист.

Пользователи активно откликнулись на запись, оставляя слова поддержки. В их числе оказалась и звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова. Она решила подколоть коллегу, заметив, как часто он упоминает свой статус отца:

«Не совсем понятно, вы многодетный отец?» Ответ Беляева прозвучал неожиданно резко: «Дуреха какая».

Напомним, что у Сергея и актрисы Анастасии Цибизовой трое общих детей — сыновья Елисей и Лука, а также дочь Серафима.