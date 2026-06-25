В Москве показали первый снятый в космосе китайский фильм

Увидеть земной шар глазами китайских тайконавтов — такую редкую возможность получили зрители в Москве. 24 июня состоялся первый зарубежный показ уникального документального фильма «За окном голубая планета». Он создан на основе кадров, снятых экипажем корабля «Шэньчжоу-13», который полгода трудился на орбите.
Картина стала первым полноформатным фильмом Медиакорпорации Китая — партнера российской Национальной Медиа Группы (НМГ). Камеры сверхвысокой четкости дают максимальную детализацию видов с орбиты, они же подробно фиксируют повседневную жизнь станции «Тяньгун».
«Это продолжение культурного диалога, идущего между Россией и Китаем, он позволяет нам выстраивать общий культурный код, говорит о наших общих ценностях. И что очень важно, этот фильм на самом деле про Землю и про те ценности, которые объединяют наши народы: это дом, семья, Родина. И поэтому я уверена, что этот фильм будет близок и российскому, и китайскому зрителю», — заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.
«Наши лидеры встречались и договорились, что мы будем осуществлять сотрудничество в области фильмов, будем совместно снимать фильмы. Сегодня показываем китайский фильм, и я считаю, что в будущем мы будем показывать наши совместные фильмы», — заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
Премьера фильма «За окном голубая планета» в Китае состоялась в сентябре 2025 года. У картины — рекордные кассовые сборы.