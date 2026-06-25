В Москве показали первый снятый в космосе китайский фильм

«Это продолжение культурного диалога, идущего между Россией и Китаем, он позволяет нам выстраивать общий культурный код, говорит о наших общих ценностях. И что очень важно, этот фильм на самом деле про Землю и про те ценности, которые объединяют наши народы: это дом, семья, Родина. И поэтому я уверена, что этот фильм будет близок и российскому, и китайскому зрителю», — заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.