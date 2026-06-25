Звезда «Эйфории» Зендая может стать новой главной героиней перезагрузки франшизы о Джейсоне Борне. По данным голливудского инсайдера Джеффа Снайдера, речь идет о замене Мэтта Дэймона — на этот раз центральную роль в фильме может исполнить женщина.