Звезда «Эйфории» Зендая может стать новой главной героиней перезагрузки франшизы о Джейсоне Борне. По данным голливудского инсайдера Джеффа Снайдера, речь идет о замене Мэтта Дэймона — на этот раз центральную роль в фильме может исполнить женщина.
Слухи о том, что именно Зендая сыграет шпионку, подтвердили сразу несколько источников журналиста. Сейчас актриса, как утверждается, ведет неофициальные переговоры о возможном участии в проекте.
В августе 2025 года студия Universal продлила права на серию шпионских романов Роберта Ладлэма — теперь на неограниченный срок.
Первый фильм о бывшем оперативнике ЦРУ Джейсоне Борне — «Идентификация Борна» — вышел в 2002 году. Во всех пяти частях франшизы главную роль исполнял Мэтт Дэймон.