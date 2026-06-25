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Зендая может заменить Мэтта Дэймона в франшизе о Джейсоне Борне

По данным инсайдера, актриса рассматривается на главную роль в перезапуске шпионской франшизы
Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Эйфории» Зендая может стать новой главной героиней перезагрузки франшизы о Джейсоне Борне. По данным голливудского инсайдера Джеффа Снайдера, речь идет о замене Мэтта Дэймона — на этот раз центральную роль в фильме может исполнить женщина.

Слухи о том, что именно Зендая сыграет шпионку, подтвердили сразу несколько источников журналиста. Сейчас актриса, как утверждается, ведет неофициальные переговоры о возможном участии в проекте.

В августе 2025 года студия Universal продлила права на серию шпионских романов Роберта Ладлэма — теперь на неограниченный срок.

Первый фильм о бывшем оперативнике ЦРУ Джейсоне Борне — «Идентификация Борна» — вышел в 2002 году. Во всех пяти частях франшизы главную роль исполнял Мэтт Дэймон.