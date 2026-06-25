Команда юристов актрисы категорически отвергла эти обвинения. Адвокат звезды Саманта Спектор назвала действия Хердегена «ничем иным, как откровенно оскорбительной попыткой заставить замолчать» и запугать Риччи. Главным доказательством в суде для мужчины стали текстовые сообщения, которые Фредди отправил отцу. В них мальчик рассказывал, что его мать якобы пила алкоголь 16 июня во время их совместного перелета в Канаду. Однако в беседе с представителем суда ребенок признал, что «погорячился».