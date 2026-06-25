Бывший муж Кристины Риччи, Джеймс Хердеген, снова обратился в суд, пытаясь пересмотреть условия опеки над их общим сыном. Как сообщает TMZ, поводом для нового иска стало заявление мужчины о том, что актриса якобы употребляла алкоголь во время авиаперелета.
Хердеген подал документы, в которых утверждал, что Риччи пила спиртное на борту самолета в присутствии их 12-летнего сына Фредди. На этом основании он потребовал изменить действующее соглашение об опеке и увеличить количество времени, которое ребенок проводит с отцом.
Команда юристов актрисы категорически отвергла эти обвинения. Адвокат звезды Саманта Спектор назвала действия Хердегена «ничем иным, как откровенно оскорбительной попыткой заставить замолчать» и запугать Риччи. Главным доказательством в суде для мужчины стали текстовые сообщения, которые Фредди отправил отцу. В них мальчик рассказывал, что его мать якобы пила алкоголь 16 июня во время их совместного перелета в Канаду. Однако в беседе с представителем суда ребенок признал, что «погорячился».
Фредди пояснил: его первоначальное описание того, как мать употребляла алкоголь и вела себя в самолете, было неточным и не отражало реальной картины. Кроме того, мальчик заявил, что не испытывает страха и хочет оставаться под опекой матери. В итоге судья отклонил требование Хердегена о проверке Риччи на предмет алкогольной зависимости.
Адвокат актрисы также отметила, что Хердеген и ранее обвинял женщину в злоупотреблении алкоголем, пытаясь таким образом оспорить выдвинутые против него обвинения в насилии. Тогда суд также полностью отклонил его ходатайство. Кристина Риччи и Джеймс Хердеген поженились в 2013 году. Спустя семь лет актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.