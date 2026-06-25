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Блейк Лайвли поделилась семейными кадрами с Райаном Рейнольдсом

Актриса поздравила Райана Рейнольдса с Днем отца и опубликовала его фото
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан РейнольдсИсточник: Legion-Media

38-летняя актриса Блейк Лайвли опубликовала нежный пост, посвященный мужу. В День отца актриса назвала Райана Рейнольдса лучшим мужчиной, которого она когда-либо знала. Лайвли прикрепила три снимка, где они вместе гуляют по городу.

«Отец всех моих любимых детей», — написала она.

Райан Рейнольдс / фото: соцсети
Райан Рейнольдс / фото: соцсети

На кадрах Райан появился в простой белой футболке, бежевых брюках и кроссовках. Лайвли выбрала для прогулки майку, облегающие синие джинсы, коричневые ботинки и сумку Birkin.

Блейк Лайвли / фото: соцсети
Блейк Лайвли / фото: соцсети

Лайвли и Рейнольдс женаты уже больше 13 лет. Пара поженилась в 2012 году. С тех пор у них родились три дочери: Джеймс, Инез и Бетти. В феврале 2023 года Лайвли рассказала, что они с Рейнольдсом стали родителями в четвертый раз — на свет появился сын Олин, которому сейчас 3 года.

Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли засняли во время свидания.