38-летняя актриса Блейк Лайвли опубликовала нежный пост, посвященный мужу. В День отца актриса назвала Райана Рейнольдса лучшим мужчиной, которого она когда-либо знала. Лайвли прикрепила три снимка, где они вместе гуляют по городу.
«Отец всех моих любимых детей», — написала она.
На кадрах Райан появился в простой белой футболке, бежевых брюках и кроссовках. Лайвли выбрала для прогулки майку, облегающие синие джинсы, коричневые ботинки и сумку Birkin.
Лайвли и Рейнольдс женаты уже больше 13 лет. Пара поженилась в 2012 году. С тех пор у них родились три дочери: Джеймс, Инез и Бетти. В феврале 2023 года Лайвли рассказала, что они с Рейнольдсом стали родителями в четвертый раз — на свет появился сын Олин, которому сейчас 3 года.
Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли засняли во время свидания.