Лайвли и Рейнольдс женаты уже больше 13 лет. Пара поженилась в 2012 году. С тех пор у них родились три дочери: Джеймс, Инез и Бетти. В феврале 2023 года Лайвли рассказала, что они с Рейнольдсом стали родителями в четвертый раз — на свет появился сын Олин, которому сейчас 3 года.