Сидни Суини опубликовала откровенные снимки в пижаме от своего бренда нижнего белья.
На снимках 28-летняя актриса позирует в пижамном комплекте бордового оттенка. Она лежит на кровати в майке и шортах. Суини сделала легкую укладку и нюдовый макияж.
Актриса часто использует свои соцсети для продвижения бренда, лично демонстрируя новые коллекции. Под постом она оставила подпись: «Свидание с Сид».
Свою линейку нижнего белья Суини запустила в январе 2026 года. Бренд называется Syrn. В одном из интервью актриса объяснила, что вдохновило ее на этот шаг.
«Я хотела создать возможность для женщин, чтобы они могли бы свободно проявлять себя во всех различных образах. Я люблю ремонтировать машины, кататься на водных лыжах, наряжаться для красной дорожки, а потом идти домой обнимать своих собак. Я разная, ни одна женщина не может быть одинаковой всегда», — заключила Суини.
Ранее актриса поздравила возлюбленного с 45-летием.