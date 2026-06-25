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Сидни Суини поделилась откровенными фото в пижаме

28-летняя актриса активно продвигает свой бренд нижнего белья
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media

Сидни Суини опубликовала откровенные снимки в пижаме от своего бренда нижнего белья. 

На снимках 28-летняя актриса позирует в пижамном комплекте бордового оттенка. Она лежит на кровати в майке и шортах. Суини сделала легкую укладку и нюдовый макияж. 

Сидни Суини / фото: соцсети
Сидни Суини / фото: соцсети
Сидни Суини / фото: соцсети
Сидни Суини / фото: соцсети

Актриса часто использует свои соцсети для продвижения бренда, лично демонстрируя новые коллекции. Под постом она оставила подпись: «Свидание с Сид».

Свою линейку нижнего белья Суини запустила в январе 2026  года. Бренд называется Syrn. В одном из интервью актриса объяснила, что вдохновило ее на этот шаг.

«Я хотела создать возможность для женщин, чтобы они могли бы свободно проявлять себя во всех различных образах. Я люблю ремонтировать машины, кататься на водных лыжах, наряжаться для красной дорожки, а потом идти домой обнимать своих собак. Я разная, ни одна женщина не может быть одинаковой всегда», — заключила Суини.

Ранее актриса поздравила возлюбленного с 45-летием.