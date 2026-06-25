«Я хотела создать возможность для женщин, чтобы они могли бы свободно проявлять себя во всех различных образах. Я люблю ремонтировать машины, кататься на водных лыжах, наряжаться для красной дорожки, а потом идти домой обнимать своих собак. Я разная, ни одна женщина не может быть одинаковой всегда», — заключила Суини.