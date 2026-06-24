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38-летняя Ана де Армас показала фигуру в бикини

Актриса поделилась кадрами с отдыха
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ана де Армас
Ана де АрмасИсточник: Legion-Media

38-летняя Ана де Армас проводит отпуск на вилле в кругу старых друзей. Актриса уже поделилась счастливыми кадрами. На них она позирует в купальниках.

Ана де Армас / фото: соцсети
Ана де Армас / фото: соцсети
Ана де Армас / фото: соцсети
Ана де Армас / фото: соцсети

Ана де Армас — кубино-испанская актриса, которая добилась признания в Голливуде после переезда туда в 2014 году. Она снималась в фильмах «Блондинка», «Балерина», «Достать ножи» и других популярных картинах.

Помимо работы, Армас известна романами с голливудскими звездами. Больше года она встречалась с Беном Аффлеком, но в 2021 году пара рассталась по инициативе актрисы — она хотела сосредоточиться на карьере. Кроме того, за ними постоянно охотились папарацци, из-за чего Армас переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

В 2025 году актриса начала встречаться с Томом Крузом, однако спустя менее чем год они расстались. 

Ранее стало известно, что Армас снимется в эротическом триллере. 