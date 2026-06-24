Помимо работы, Армас известна романами с голливудскими звездами. Больше года она встречалась с Беном Аффлеком, но в 2021 году пара рассталась по инициативе актрисы — она хотела сосредоточиться на карьере. Кроме того, за ними постоянно охотились папарацци, из-за чего Армас переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.