38-летняя Ана де Армас проводит отпуск на вилле в кругу старых друзей. Актриса уже поделилась счастливыми кадрами. На них она позирует в купальниках.
Ана де Армас — кубино-испанская актриса, которая добилась признания в Голливуде после переезда туда в 2014 году. Она снималась в фильмах «Блондинка», «Балерина», «Достать ножи» и других популярных картинах.
Помимо работы, Армас известна романами с голливудскими звездами. Больше года она встречалась с Беном Аффлеком, но в 2021 году пара рассталась по инициативе актрисы — она хотела сосредоточиться на карьере. Кроме того, за ними постоянно охотились папарацци, из-за чего Армас переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.
В 2025 году актриса начала встречаться с Томом Крузом, однако спустя менее чем год они расстались.
Ранее стало известно, что Армас снимется в эротическом триллере.