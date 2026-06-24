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Мила Кунис о детях от Эштона Кутчера: «Немного сумасшедшие»

Актриса рассказала, какие характеры у сына и дочери
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Эштон Катчер и Мила Кунис
Эштон Катчер и Мила КунисИсточник: Legion-Media

42-летняя Мила Кунис редко рассказывает об их детях с Эштоном Кутчером. Но в недавнем интервью актриса сделала исключение и поделилась подробностями о том, как растут ее наследники — 11-летняя Уайетт и 9-летний Димитрий.

Актриса призналась, что считает обоих детей очень милыми и думает, что эта черта досталась им не от нее.

«У меня самая милая дочь. Хотя оба моих ребенка очень милые. Они точно взяли не у меня эту генетическую особенность. Я действительно хорошая, но не "милая". Мой муж очень милый. У нас очень милые дети, но при этом они еще и немного сумасшедшие. Их намерения всегда благие, но иногда исполнение подводит», — рассказала Кунис.

Мила Кунис с детьми
Мила Кунис с детьмиИсточник: Legion-Media

Она также описала характеры детей. По словам Милы, ее сын — самый обычный мальчик, который любит спорт. А вот дочка увлекается чтением. 

«Мой сын невероятно стереотипен: любит борьбу, любит футбол, но ещё он очень ласковый. А моя дочь — книжный червь, поэтому она читает для удовольствия, что замечательно».

Мила Кунис и Эштон Кутчер познакомились на съемках сериала «Шоу 70-х». В 2014-м году у них родилась дочь, а спустя год пара официально оформила отношения.

Ранее Милу Кунис засняли на прогулке с подросшей 11-летней дочерью. 