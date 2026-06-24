«У меня самая милая дочь. Хотя оба моих ребенка очень милые. Они точно взяли не у меня эту генетическую особенность. Я действительно хорошая, но не "милая". Мой муж очень милый. У нас очень милые дети, но при этом они еще и немного сумасшедшие. Их намерения всегда благие, но иногда исполнение подводит», — рассказала Кунис.