Зендая и Том Холланд, которые недавно подтвердили слухи о свадьбе, появились на закрытом показе фильма «Человек-паук: Новый день». Супруги играют в нем главные роли.
Зендая предстала в эффектном образе. Она надела длинное полупрозрачное платье черного цвета. Поклонники сразу обратили внимание на необычную вышивку, напоминающую паутину. К наряду стилисты подобрали черные блестящие туфли и длинные серьги, почти касающиеся плеч. Актрисе сделали нейтральный макияж и локоны. Том Холланд появился в белой рубашке, бордовом костюме с галстуком в тон и кожаных туфлях.
Ранее звездная пара появилась на другом мероприятии, посвященном выходу фильма. Тогда Зендая позировала перед фотографами в коротком красном топе и юбке, а ее муж выбрал синий костюм и белую футболку.
Том Холланд и Зендая познакомились в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой».
Недавно актеры снова вышли в свет вдвоем.