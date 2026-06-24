Зендая предстала в эффектном образе. Она надела длинное полупрозрачное платье черного цвета. Поклонники сразу обратили внимание на необычную вышивку, напоминающую паутину. К наряду стилисты подобрали черные блестящие туфли и длинные серьги, почти касающиеся плеч. Актрисе сделали нейтральный макияж и локоны. Том Холланд появился в белой рубашке, бордовом костюме с галстуком в тон и кожаных туфлях.