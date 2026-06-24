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Зендая вышла в свет в полупрозрачном платье в виде паутины

Актриса появилась на закрытом показе фильма вместе с мужем Томом Холландом
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Зендая и Том Холланд, которые недавно подтвердили слухи о свадьбе, появились на закрытом показе фильма «Человек-паук: Новый день». Супруги играют в нем главные роли. 

Зендая предстала в эффектном образе. Она надела длинное полупрозрачное платье черного цвета. Поклонники сразу обратили внимание на необычную вышивку, напоминающую паутину. К наряду стилисты подобрали черные блестящие туфли и длинные серьги, почти касающиеся плеч. Актрисе сделали нейтральный макияж и локоны. Том Холланд появился в белой рубашке, бордовом костюме с галстуком в тон и кожаных туфлях. 

Зендая и Том Холланд
Зендая и Том ХолландИсточник: Соцсети

Ранее звездная пара появилась на другом мероприятии, посвященном выходу фильма. Тогда Зендая позировала перед фотографами в коротком красном топе и юбке, а ее муж выбрал синий костюм и белую футболку. 

Зендая, фото: соцсети
Зендая, фото: соцсети

Том Холланд и Зендая познакомились в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой».

Недавно актеры снова вышли в свет вдвоем. 