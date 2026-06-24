В беседе Эмма вспомнила, как объяснила детям суть болезни. Она сразу назвала медицинский термин и его английскую аббревиатуру, а девочки, чтобы легче ее запомнить, придумали собственную расшифровку — «Fantastic Turtles Dancing» («Фантастические танцующие черепахи»). По словам Хеминг, после этого она старалась отвечать на все возникающие вопросы честно и без попыток смягчить реальность. Она также пообещала дочерям, что будет сообщать им о любых изменениях в состоянии их отца.