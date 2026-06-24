Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг в редком интервью рассказала, как семья переживает болезнь актера и почему она решила с самого начала говорить дочерям правду о диагнозе. По ее словам, скрывать состояние мужа она не стала, выбрав честный и открытый разговор с детьми.
О диагнозе «лобно-височная деменция» (FTLD) стало известно в 2023 году. Это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое влияет на поведение, речь и способность к коммуникации. После этого Хеминг взяла на себя заботу не только о муже, но и о двух дочерях — Мейбл и Эвелин.
В беседе Эмма вспомнила, как объяснила детям суть болезни. Она сразу назвала медицинский термин и его английскую аббревиатуру, а девочки, чтобы легче ее запомнить, придумали собственную расшифровку — «Fantastic Turtles Dancing» («Фантастические танцующие черепахи»). По словам Хеминг, после этого она старалась отвечать на все возникающие вопросы честно и без попыток смягчить реальность. Она также пообещала дочерям, что будет сообщать им о любых изменениях в состоянии их отца.
Хеминг подчеркнула, что для нее важно сохранять в семье атмосферу доверия и поддержки, чтобы дети понимали происходящее и не чувствовали неопределенности.
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились в 2009 году. У пары двое детей. У актера также есть три взрослые дочери — Румер, Скаут и Таллула — от брака с актрисой Деми Мур. Семья регулярно делится новостями о состоянии Уиллиса и выступает за повышение осведомленности о лобно-височной деменции, которая считается одной из менее изученных форм нейродегенеративных заболеваний.