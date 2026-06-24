Хэнкс также подчеркнул, что согласится на участие в потенциальной шестой части франшизы только при одном условии — если проект будет действительно оправдан с художественной точки зрения: «Если делать еще одну “Историю игрушек”, на это должна быть веская причина. Фильм должен быть действительно хорошим, новым и свежим. Нельзя снимать продолжение только потому, что людям нравится название».