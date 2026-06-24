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Том Хэнкс разрешил ИИ использовать его голос для озвучки «Истории игрушек»

Актер озвучивал главного героя во всех частях франшизы
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Том Хэнкс
Том ХэнксИсточник: Legion-Media.ru

Том Хэнкс допустил, что Disney сможет воссоздать голос его персонажа Вуди из «Истории игрушек» с помощью искусственного интеллекта, даже если сам актер не вернется к роли.

«Время побеждает всех. Вопрос в том, смогут ли собрать какую-то версию меня. Каждое слово, которое мы когда-либо записывали для “Истории игрушек”, где-то сохранено в цифровом виде. Они могут составить из этого все, что захотят», — заявил Хэнкс.

Кадр из мультфильма «История игрушек 5»
Кадр из мультфильма «История игрушек 5»

Хэнкс также подчеркнул, что согласится на участие в потенциальной шестой части франшизы только при одном условии — если проект будет действительно оправдан с художественной точки зрения: «Если делать еще одну “Историю игрушек”, на это должна быть веская причина. Фильм должен быть действительно хорошим, новым и свежим. Нельзя снимать продолжение только потому, что людям нравится название».

Первая часть «Истории игрушек» вышла на экраны в 1995 году. В этой и всех следующих частях героя Вуди озвучивал Том Хэнкс. В июне 2026 года в прокат вышла «История игрушек 5». За первые выходные в прокате общие сборы картины превысили $312 млн, что стало лучшим стартом за всю историю франшизы.

Ранее стало известно, что сын Тома Хэнкса не может вернуться в США из-за проблем с паспортом.