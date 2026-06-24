Марси Уокер снималась в «Санта-Барбаре» с 1984 по 1991 год и стала одной из самых узнаваемых актрис дневного телевидения. В 1989 году она получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль в дневном эфире. В середине 2000-х Уокер завершила актерскую карьеру и посвятила себя религиозной деятельности, став пастором христианской церкви. Сейчас она состоит в пятом браке, у нее есть сын от третьего брака.