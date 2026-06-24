В сети объявлен сбор средств на лечение американской актрисы Марси Уокер, известной по роли Иден Кэпвелл в культовом сериале «Санта-Барбара». По информации организаторов кампании, 64-летняя актриса борется с хроническим заболеванием, однако его характер не раскрывается.
Поддержку Уокер оказал ее партнер по сериалу Эй Мартинес, сыгравший Круза Кастильо. Незадолго до запуска сбора он провел онлайн-встречу с актрисой: во время стрима они вспоминали работу над «Санта-Барбарой», а доступ к трансляции продавался за 50 долларов. Все вырученные средства были направлены на оплату медицинских расходов.
После эфира Мартинес рассказал в соцсетях, что Уокер длительное время борется с болезнью и столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, которые нередко сопровождают дорогостоящее лечение. По его словам, актриса нуждается в поддержке.
Марси Уокер снималась в «Санта-Барбаре» с 1984 по 1991 год и стала одной из самых узнаваемых актрис дневного телевидения. В 1989 году она получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль в дневном эфире. В середине 2000-х Уокер завершила актерскую карьеру и посвятила себя религиозной деятельности, став пастором христианской церкви. Сейчас она состоит в пятом браке, у нее есть сын от третьего брака.
Сериал «Санта-Барбара», выходивший с 1984 по 1993 год, остается одним из самых популярных телепроектов своего времени и принес международную известность многим актерам, включая Уокер и Мартинеса.