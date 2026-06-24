В пятой части «Истории игрушек» мог появиться еще один ностальгический гаджет — тамагочи. Однако его пришлось убрать из финальной версии. Об этом рассказала IndieWire соавтор сценария и режиссер Кенна Харрис.
Изначально в сцене с планшетом Лилипад и Смарти Пэнтс (электронной няней, приучающей детей к горшку) тамагочи выступал в роли похищенного младенца. А сама Смарти представала в образе злодея-шпиона.
Для этой сцены Конан О’Брайен, озвучивающий персонажа, записал реплику: «Я сделаю что-то очень плохое с этим ребенком».
Все было готово к монтажу, но после просмотра создатели поняли, что сцену придется переделывать.
«Это то, о чем я жалею. Было бы здорово оставить это», — призналась Харрис.
Мировая премьера «Истории игрушек 5» состоялась 18 июня 2026 года. Мультфильм заработал 17,5 миллионов долларов в первый же вечер проката.