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Из пятой части «Истории игрушек» вырезали тамагочи

Тамагочи мог предстать в образе младенца
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из мультфильма «История игрушек 5»
Кадр из мультфильма «История игрушек 5»

В пятой части «Истории игрушек» мог появиться еще один ностальгический гаджет — тамагочи. Однако его пришлось убрать из финальной версии. Об этом рассказала IndieWire соавтор сценария и режиссер Кенна Харрис.

Изначально в сцене с планшетом Лилипад и Смарти Пэнтс (электронной няней, приучающей детей к горшку) тамагочи выступал в роли похищенного младенца. А сама Смарти представала в образе злодея-шпиона.

Кадр из мультфильма «История игрушек 5»
Кадр из мультфильма «История игрушек 5»

Для этой сцены Конан О’Брайен, озвучивающий персонажа, записал реплику: «Я сделаю что-то очень плохое с этим ребенком».

Все было готово к монтажу, но после просмотра создатели поняли, что сцену придется переделывать.

«Это то, о чем я жалею. Было бы здорово оставить это», — призналась Харрис.

Мировая премьера «Истории игрушек 5» состоялась 18 июня 2026 года. Мультфильм заработал 17,5 миллионов долларов в первый же вечер проката.