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Стала известна дата выхода ремейка «Ведьмы из Блэр»

Студия Lionsgate выпустит фильм 24 сентября 2027 года
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»
Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»

Студия Lionsgate объявила дату выхода ремейка хоррора «Ведьма из Блэр». Он появится в мировом прокате 24 сентября 2027 года. Об этом сообщает Variety.

Сюжет новой версии пока держат в секрете. Однако глава Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон уже поделился первыми деталями. Он называет проект «новым видением», которое «познакомит новое поколение с хоррор-классикой».

За режиссуру ремейка взялся Дилан Кларк. Он начинал на ютубе — так же, как авторы «Закулисья реальности» и «Обсессии». Сценарий написал Крис Томас Девлин.

Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»
Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»

Оригинальная «Ведьма из Блэр» вышла в 1999 году. Картину сняли малоизвестные постановщики с крошечным бюджетом. При этом фильм собрал в мировом прокате 248 млн долларов. Лента стала эталоном для хоррора в жанре «найденной пленки». Первый ремейк выпустили в 2016 году — его снял Адам Уингард.

Сам Стивен Кинг называл «Ведьму из Блэр» самым страшным хоррором из всех, что он видел. Мастер ужасов признавался: в первый раз он не смог досмотреть картину до конца.

«С ее нарастающим чувством обреченности и теми поистине ужасными последними 35 секундами», — писал Кинг.

Недавно издание Collider составило рейтинг 7 лучших хорроров за последние пять лет.