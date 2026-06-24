Оригинальная «Ведьма из Блэр» вышла в 1999 году. Картину сняли малоизвестные постановщики с крошечным бюджетом. При этом фильм собрал в мировом прокате 248 млн долларов. Лента стала эталоном для хоррора в жанре «найденной пленки». Первый ремейк выпустили в 2016 году — его снял Адам Уингард.