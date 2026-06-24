Писатель Цыпкин: ИИ не сможет заменить актеров

«У меня очень прокачанные нейросети, и когда надо срочно сдавать сценарий, так и хочется написать в чат с ИИ: “Слушай, можешь за меня?” И он придумает — причем лучше, чем я. Но я этого не делаю. Исключительно по метафизическим соображениям. Один раз я попробовал — и изумился. ИИ выдал мне столько сюжетов, что мне хватило бы на год. Я все стер и пообещал себе больше его не трогать. Я пока не верю, что ИИ сможет заметить тех же актеров. Есть что-то человеческое, неуловимое. И вообще те, кто работает через личное взаимодействие, оставляют какую-то живую энергию. А так — это колоссальная проблема», — поделился он.