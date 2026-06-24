Писатель Цыпкин: ИИ не сможет заменить актеров

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект никогда не сможет заменить актеров, однако уже сейчас хорошо справляется, к примеру, с написанием сценариев. Таким мнением поделился во время XIV Петербургского международного юридического форума писатель и сценарист Александр Цыпкин.
«У меня очень прокачанные нейросети, и когда надо срочно сдавать сценарий, так и хочется написать в чат с ИИ: “Слушай, можешь за меня?” И он придумает — причем лучше, чем я. Но я этого не делаю. Исключительно по метафизическим соображениям. Один раз я попробовал — и изумился. ИИ выдал мне столько сюжетов, что мне хватило бы на год. Я все стер и пообещал себе больше его не трогать. Я пока не верю, что ИИ сможет заметить тех же актеров. Есть что-то человеческое, неуловимое. И вообще те, кто работает через личное взаимодействие, оставляют какую-то живую энергию. А так — это колоссальная проблема», — поделился он.
По мнению Цыпкина использование искусственного интеллекта ведет общество к деградации. «Банальный пример: сейчас уже нет необходимости учить иностранные языки. Потому что прямо сейчас появляются наушники-переводчики — говоришь, и тебе переводят на любой язык. Значит, ты не учишь язык, не тренируешь мозг», — заключил писатель.