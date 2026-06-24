Кологривый заявил о готовности к творческому противостоянию с ИИ

Он также отметил, что выступает против использования в кадре двойников, созданных искусственным интеллектом. «Я бы вас всех пригласил на какие-нибудь очень сложные съемки, куда-нибудь в Мурманск, где очень холодно, где вы, например, вылезаете на кирпичи из ледяной воды. Мне однажды оператор один сказал, что ему именно такая, живая работа и нравится. Если меня спросите: Никита, хочешь двойников? Ни в коем разе. Я снимаю уже 10 проектов. И не отдам этому искусственному интеллекту весь кайф от живой работы», — заключил артист.