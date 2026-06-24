Кологривый заявил о готовности к творческому противостоянию с ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Актер Никита Кологривый заявил, что готов к творческому противостоянию с искусственным интеллектом и уверен в своей победе. Слова актера прозвучали во время Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), на одну из сессий которого он был приглашен.
«Вот, что я считаю по поводу искусственного интеллекта. Пускай любой созданный ИИ персонаж со мной посоревнуется в кадре. Создайте, кого хотите, сейчас пытаются что-то там американцы делать. И я хочу, чтобы этот персонаж вышел со мной в кадр и попытался что-то сделать против меня», — сказал артист во время сессии «Право и искусство: грани взаимодействия».
Он также отметил, что выступает против использования в кадре двойников, созданных искусственным интеллектом. «Я бы вас всех пригласил на какие-нибудь очень сложные съемки, куда-нибудь в Мурманск, где очень холодно, где вы, например, вылезаете на кирпичи из ледяной воды. Мне однажды оператор один сказал, что ему именно такая, живая работа и нравится. Если меня спросите: Никита, хочешь двойников? Ни в коем разе. Я снимаю уже 10 проектов. И не отдам этому искусственному интеллекту весь кайф от живой работы», — заключил артист.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня 2026 года. Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс.