Звезда «Универа» похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась покупкой за сотни тысяч рублей. На видео в ее Instagram-аккаунте (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратил внимание Telegram-канал «Звездач». >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
42-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела распаковку сумки в фирменной оранжевой коробке люксового бренда Hermes.
На размещенных кадрах артистка продемонстрировала красный аксессуар с коричневой отделкой, стоимость которого составляет около 235 тысяч рублей.
Ранее Наталья Рудова снялась в бикини на отдыхе.