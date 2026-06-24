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Звезда «Универа» похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

Актриса Наталья Рудова похвасталась сумкой Hermes за 235 тысяч рублей
Наталья Рудова
Наталья РудоваИсточник: Legion-Media.ru

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась покупкой за сотни тысяч рублей. На видео в ее Instagram-аккаунте (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратил внимание Telegram-канал «Звездач». >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

42-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела распаковку сумки в фирменной оранжевой коробке люксового бренда Hermes.

На размещенных кадрах артистка продемонстрировала красный аксессуар с коричневой отделкой, стоимость которого составляет около 235 тысяч рублей.

Ранее Наталья Рудова снялась в бикини на отдыхе.