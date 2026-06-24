Звезда «Универа» похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась покупкой за сотни тысяч рублей. На видео в ее Instagram-аккаунте (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратил внимание Telegram-канал «Звездач». >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.