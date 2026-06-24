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Звезда «Спеши любить» показала, как выглядит ее фигура после третьих родов

Актриса Мэнди Мур показала свою фигуру в спортивном костюме после третьих родов
Мэнди Мур
Мэнди МурИсточник: Reuters

Актриса Мэнди Мур, известная по фильму «Спеши любить», показала, как пришла в форму после рождения третьего ребенка. Звезда снялась в коротком топе и обтягивающих леггинсах, продемонстрировав пресс. Кадр был сделан дома, в ванной.

«Если сильно напрячь мышцы, то можно найти пресс», — пошутила она.

Мэнди Мур, фото: соцсети
Мэнди Мур, фото: соцсети

В сентябре 2024 года Мур в третий раз стала мамой. У нее родилась дочь, которую назвали Луизой. Актриса признавалась, что последняя беременность далась ей тяжелее всего — приходилось «гоняться» за старшими детьми.

Однако фигуру удалось восстановить быстро. Уже через четыре месяца после родов Мур вышла в свет в облегающем платье и поразила поклонников. По словам знаменитости, специальные тренировки ей не понадобились — хватило ежедневной заботы о детях.