Сериал «Радар» переносит зрителей в вымышленный город Радиогорск, где после падения загадочного метеорита начинают происходить необъяснимые события. В основу сюжета легла повесть советского писателя Александра Мирера «Главный полдень», но создатели перенесли действие в последние годы существования СССР. Чтобы максимально точно передать дух эпохи, съемочная группа работала сразу в нескольких регионах России и Беларуси. Выбирая места, где снимали сериал «Радар», авторы искали локации, сохранившие архитектуру и атмосферу советского времени. В результате экранный Радиогорск оказался собран из десятков реальных улиц, площадей, научных объектов и павильонных декораций.
В каком городе и локациях снимали сериал «Радар»
В отличие от многих современных проектов, которые ограничиваются несколькими павильонами и компьютерной графикой, создатели «Радара» решили максимально использовать реальные пространства. География съемок охватила Московскую область и Беларусь.
Пущино
Одной из важнейших локаций стал наукоград Пущино в Серпуховском городском округе Московской области. Здесь находится радиоастрономическая обсерватория с легендарным радиотелескопом РТ-22. Этот научный объект сыграл роль стратегического радара противоракетной обороны, вокруг которого разворачиваются ключевые события сериала. Огромная антенна идеально вписалась в атмосферу научной фантастики и стала одной из самых узнаваемых декораций проекта.
Протвино
Еще одной важной съемочной площадкой оказался наукоград Протвино. Здесь снимались многие сцены, изображающие повседневную жизнь Радиогорска. Центральной локацией стала улица Победы, которую художники буквально вернули в конец 1980-х годов. На время съемок появились автоматы с газированной водой, телефонные будки, киоск «Союзпечать», советские плакаты и характерные вывески эпохи. Особенно запомнилось зрителям кафе «Русский чай», превратившееся на экране в гастроном, который пришельцы использовали как один из своих опорных пунктов.
Октябрьская площадь в Орехово-Зуеве
Для некоторых сцен создатели использовали Октябрьскую площадь в Орехово-Зуеве — крупнейшую площадь Московской области. Ее архитектурный облик практически не требует серьезной реконструкции для фильмов о позднем СССР. Здесь снимались эпизоды, в которых герои отправляются в районный центр за помощью.
Вилейка
Значительная часть съемок проходила в Беларуси. Одним из главных мест стала Вилейка в Минской области. Создателей привлекло сочетание типовых советских многоэтажек и частного сектора, сохранивших внешний вид прошлого века. Здесь снимались жилые кварталы Радиогорска, а также дом на улице Садовой, где подростки укрывали потерявшихся детей.
Кроме того, в Вилейке снималась школа главных героев. Некоторые элементы здания, включая знаменитые мозаичные панно, были специально созданы художниками-постановщиками для сериала.
Мышковичи
Для масштабных сцен с участием большого количества людей съемочная группа отправилась в агрогородок Мышковичи Могилевской области.
Главной декорацией стал монументальный Дворец культуры с зимним садом, построенный в 1970-х годах. На его ступенях разворачиваются драматические события, когда жители города требуют объяснений происходящему, а власти уже находятся под контролем инопланетных захватчиков.
В съемках активно участвовали местные жители, благодаря чему массовые сцены выглядят особенно убедительно.
Светлогорск
Неожиданной находкой для съемочной группы стал Светлогорск в Гомельской области.
Во время подготовки режиссеры заметили советское здание спортивной школы с характерным мозаичным панно. В итоге оно появилось в одной из самых напряженных сцен сезона, где удерживаемые пришельцами дети оказываются заложниками в бассейне.
Минск и студия «Беларусьфильм»
Часть интерьерных сцен снималась на киностудии «Беларусьфильм» в Минске. Здесь были построены некоторые квартиры, служебные помещения и технические объекты, которые невозможно было найти в готовом виде. Павильонные съемки позволили детально контролировать освещение и создавать сложные фантастические эпизоды.
Кто снимался в сериале «Радар»
Успех проекта во многом обеспечил сильный актерский ансамбль, объединивший известных российских артистов и молодых исполнителей, которым удалось убедительно воплотить подростков конца советской эпохи.
Матвей Кулагин — Леха, будущий писатель и главный герой истории.
Георгий Пытьев — Толя, сын военного и лучший друг Лехи.
Ростислав Харин — Сема, мечтающий работать в зоопарке.
Денис Косиков — Жека, старший брат Лехи и лидер панк-группы.
Даяна Гудз — Вика, девушка Жеки.
Также в сериале снимались Владислав Абашин, Иван Фоминов, Александр Ильин-мл., Павел Юдин, Виктория Исакова и другие артисты.
Интересные факты о съемках сериала «Радар»
Работа над сериалом оказалась не менее интересной, чем его сюжет. Авторы стремились создать максимально достоверный образ конца советской эпохи и уделяли внимание даже самым мелким деталям.
Основой сценария стала повесть Александра Мирера «Главный полдень», впервые опубликованная еще в конце 1960-х годов.
«Радар» стал третьей экранизацией произведения. Ранее по книге были сняты телефильм «Посредник» и сериал с тем же названием, который так и не вышел на экраны.
Художником-постановщиком проекта выступила Юлия Чарандаева, ранее работавшая над фильмами «Нюрнберг» и «Кракен».
На многих съемочных площадках специально не косили траву, чтобы добиться максимального сходства с советскими провинциальными городами.
В кадре можно увидеть множество аутентичных предметов времени: игровые приставки «Электроника», кассетные магнитофоны, видеомагнитофоны и книги Станислава Лема.
Многие жители белорусских городов и поселков приняли участие в массовых сценах, благодаря чему сериал приобрел дополнительную достоверность.
Критики неоднократно сравнивали «Радар» с сериалами «Очень странные дела» и «Тьма», однако российский проект делает ставку не только на фантастику, но и на атмосферу последних лет существования Советского Союза.
Цветокоррекция сериала специально имитирует пленочное изображение, усиливая эффект погружения в эпоху.