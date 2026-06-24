Еще одной важной съемочной площадкой оказался наукоград Протвино. Здесь снимались многие сцены, изображающие повседневную жизнь Радиогорска. Центральной локацией стала улица Победы, которую художники буквально вернули в конец 1980-х годов. На время съемок появились автоматы с газированной водой, телефонные будки, киоск «Союзпечать», советские плакаты и характерные вывески эпохи. Особенно запомнилось зрителям кафе «Русский чай», превратившееся на экране в гастроном, который пришельцы использовали как один из своих опорных пунктов.