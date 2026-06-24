Звезда «Реальных пацанов» пошутил, что жена готовит на него «покушение»

Актер Владимир Селиванов и его избранница Александра Калмыкова рассказали Пятому каналу о бытовых привычках, которые стали частью их отношений.
Селиванов с юмором признался, что иногда шутит о возможном «покушении» со стороны возлюбленной. По его словам, Александра порой оставляет фен в раковине подключенным к электросети, а он в это время приходит умываться. Актер отметил, что в такие моменты невольно задумывается о последствиях, которые могли бы возникнуть при включении воды, однако подчеркнул, что воспринимает ситуацию исключительно как повод для шуток.
Калмыкова в ответ напомнила о привычке самого Селиванова оставлять носки на полу. По ее словам, такая небрежность также может привести к неприятным последствиям, поскольку на разбросанных вещах легко поскользнуться.
В ходе разговора оба собеседника сошлись во мнении, что подобные бытовые мелочи давно стали для них своеобразными семейными ритуалами.
«Вот это все наши ритуалы», — сказал Селиванов.