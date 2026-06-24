Звезда «Реальных пацанов» пошутил, что жена готовит на него «покушение»

Селиванов с юмором признался, что иногда шутит о возможном «покушении» со стороны возлюбленной. По его словам, Александра порой оставляет фен в раковине подключенным к электросети, а он в это время приходит умываться. Актер отметил, что в такие моменты невольно задумывается о последствиях, которые могли бы возникнуть при включении воды, однако подчеркнул, что воспринимает ситуацию исключительно как повод для шуток.