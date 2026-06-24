Стартовали съемки фэнтези-фильма «Влюбленные» — совместного проекта кинокомпании «Вольга» и Киностудии Горького. Главные роли в картине режиссера Евгения Шелякина исполнили Анна Чиповская и Тихон Жизневский.
По сюжету, Паша и Лиза полюбили друг друга еще в юности. Тогда же они заключили договор с демоном, чтобы получить волшебные силы. Условие было жестким: ровно через двадцать лет они должны расстаться навсегда. Теперь срок истекает. Герои по-прежнему любят друг друга и не готовы принять ни разлуку, ни смерть. Они ищут способ разорвать контракт и доказать, что настоящее чувство сильнее любой магии. А их дети, не зная правды, пытаются «спасти» родителей от развода — и только сильнее вмешиваются в их опасную борьбу.
В фильме также снимаются Равшана Куркова, Борис Хвошнянский, Мария Лисовая, Алексей Розин, Екатерина Волкова и другие. Сценарий написал Тимур Эзугбая. Продюсерами выступили Юлиана Слащева, Сергей Ершов, Александр Бондарев и Наталия Горина.
Генеральный продюсер, генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева отметила: «„Влюбленные“ — это красивое и атмосферное кино о настоящей любви вне времени. Тихон и Аня идеально попали в образ необычной семейной пары, готовой отчаянно бороться за то, чтобы остаться вместе. Зрителей ждет путешествие по удивительным локациям и знакомство с колоритными персонажами. Часть магических интерьеров мы снимали в павильонах нашей киностудии».
Дата премьеры фильма «Влюбленные» пока неизвестна.