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Анна Чиповская и Тихон Жизневский сыграют влюбленных, заключивших сделку с демоном

Стартовали съемки фэнтези «Влюбленные»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
На съемках фильма «Влюбленные»
На съемках фильма «Влюбленные»

Стартовали съемки фэнтези-фильма «Влюбленные» — совместного проекта кинокомпании «Вольга» и Киностудии Горького. Главные роли в картине режиссера Евгения Шелякина исполнили Анна Чиповская и Тихон Жизневский.

По сюжету, Паша и Лиза полюбили друг друга еще в юности. Тогда же они заключили договор с демоном, чтобы получить волшебные силы. Условие было жестким: ровно через двадцать лет они должны расстаться навсегда. Теперь срок истекает. Герои по-прежнему любят друг друга и не готовы принять ни разлуку, ни смерть. Они ищут способ разорвать контракт и доказать, что настоящее чувство сильнее любой магии. А их дети, не зная правды, пытаются «спасти» родителей от развода — и только сильнее вмешиваются в их опасную борьбу.

Кадр из фильма «Влюбленные»
Кадр из фильма «Влюбленные»

В фильме также снимаются Равшана Куркова, Борис Хвошнянский, Мария Лисовая, Алексей Розин, Екатерина Волкова и другие. Сценарий написал Тимур Эзугбая. Продюсерами выступили Юлиана Слащева, Сергей Ершов, Александр Бондарев и Наталия Горина.

Кадр из фильма «Влюбленные»
Кадр из фильма «Влюбленные»

Генеральный продюсер, генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева отметила: «„Влюбленные“ — это красивое и атмосферное кино о настоящей любви вне времени. Тихон и Аня идеально попали в образ необычной семейной пары, готовой отчаянно бороться за то, чтобы остаться вместе. Зрителей ждет путешествие по удивительным локациям и знакомство с колоритными персонажами. Часть магических интерьеров мы снимали в павильонах нашей киностудии».

Кадр из фильма «Влюбленные»
Кадр из фильма «Влюбленные»

Дата премьеры фильма «Влюбленные» пока неизвестна.