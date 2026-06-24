По сюжету, Паша и Лиза полюбили друг друга еще в юности. Тогда же они заключили договор с демоном, чтобы получить волшебные силы. Условие было жестким: ровно через двадцать лет они должны расстаться навсегда. Теперь срок истекает. Герои по-прежнему любят друг друга и не готовы принять ни разлуку, ни смерть. Они ищут способ разорвать контракт и доказать, что настоящее чувство сильнее любой магии. А их дети, не зная правды, пытаются «спасти» родителей от развода — и только сильнее вмешиваются в их опасную борьбу.