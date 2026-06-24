Над Лондоном пролетел механический дракон из сериала HBO

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Механический дракон пролетел над лондонским Тауэром в преддверии выхода третьего сезона сериала «Дом Дракона» (House of the Dragon) американской телекомпании HBO.
«Это птица? Это самолет? Нет, это Сиракс, парящий в небе Лондона», — подписала HBO фотографии с мифическим существом в X.
По информации портала Wales Online, дракон весом 13 кг создан германской авиационной компанией Airstage. Механизм имеет 23 подвижные части, а парит он благодаря лопастям, встроенным в ноги. На его создание ушло три месяца.
Сериал «Дом Дракона» является приквелом к основанному на романах писателя Джорджа Мартина сериалу «Игра престолов».