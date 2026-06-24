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Над Лондоном пролетел механический дракон из сериала HBO

По информации Wales Online, на создание конструкции ушло три месяца
Кадр из сериала «Дом дракона»
Кадр из сериала «Дом дракона»

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Механический дракон пролетел над лондонским Тауэром в преддверии выхода третьего сезона сериала «Дом Дракона» (House of the Dragon) американской телекомпании HBO.

«Это птица? Это самолет? Нет, это Сиракс, парящий в небе Лондона», — подписала HBO фотографии с мифическим существом в X.

По информации портала Wales Online, дракон весом 13 кг создан германской авиационной компанией Airstage. Механизм имеет 23 подвижные части, а парит он благодаря лопастям, встроенным в ноги. На его создание ушло три месяца.

Сериал «Дом Дракона» является приквелом к основанному на романах писателя Джорджа Мартина сериалу «Игра престолов».