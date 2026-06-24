Наварретте исправно ходила на кастинги и пробы, но работодатели не спешили делать предложения. Раньше большую часть ее времени занимали съемки в сериале «Супермен и Лоис», из-за чего возможности сниматься в других проектах были сильно ограничены. Когда работа над «Обсессией» закончилась, актриса надеялась на новую волну предложений, но этого не случилось. Чтобы заработать на жизнь, Наварретте брала подработки — выгуливала собак, а также проводила игровые стримы на Twitch.