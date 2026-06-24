Актриса Инди Наварретте, которая сыграла Никию в хорроре «Обсессия», поделилась с каналом Complex News историей о том, как после выхода фильма она столкнулась с настоящим кризисом в карьере.
В течение полутора лет после завершения съемок ей не досталось ни одной новой роли, и в итоге она ушла на Twitch. Основной съемочный период картины закончился осенью 2024 года, но до премьеры, которая состоялась только в мае 2026-го, прошло много времени. И хотя позже проект ждал коммерческий успех, этот промежуток оказался для актрисы тяжелым испытанием.
Наварретте исправно ходила на кастинги и пробы, но работодатели не спешили делать предложения. Раньше большую часть ее времени занимали съемки в сериале «Супермен и Лоис», из-за чего возможности сниматься в других проектах были сильно ограничены. Когда работа над «Обсессией» закончилась, актриса надеялась на новую волну предложений, но этого не случилось. Чтобы заработать на жизнь, Наварретте брала подработки — выгуливала собак, а также проводила игровые стримы на Twitch.
Как рассказала сама актриса, любовь к видеоиграм появилась у нее задолго до того, как это стало мейнстримом. Она призналась, что если бы у нее было свободное время, она бы и сегодня продолжала стримить, но текущий рабочий график не дает возможности делать это регулярно.
Фильм «Обсессия» обошелся создателям примерно в $750 тыс., но при этом собрал в мировом прокате свыше $300 млн. Проект вошел в число самых прибыльных в истории кино по соотношению затрат и кассовых сборов.