Искусственный интеллект продолжает осваивать творческие профессии. На этот раз нейросеть воссоздала голос легендарного британского актера Майкла Кейна — для записи аудиокниги «Одиссея». Об этом сообщает Entertainment Weekly.
93-летний Кейн завершил кинокарьеру в 2023 году, но дал разрешение компании ElevenLabs использовать свой голос в рамках проекта Iconic Voice Marketplace. Цифровая версия его голоса теперь задействована в 13-часовой аудиоверсии эпической поэмы Гомера.
Хотя актер и не снимается в «Одиссее» Кристофера Нолана, он убежден, что «Одиссея» — одна из величайших историй, когда-либо рассказанных человечеством. «Темы стойкости, верности и тоски по дому резонируют на протяжении почти трех тысяч лет», — подчеркнул Кейн.
ElevenLabs уже владеет цифровыми копиями голосов и других легенд: Стэна Ли, Джуди Гарленд, Дэвида Хассельхоффа, Майи Ангелу и Лоренса Оливье.
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