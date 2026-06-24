Хотя актер и не снимается в «Одиссее» Кристофера Нолана, он убежден, что «Одиссея» — одна из величайших историй, когда-либо рассказанных человечеством. «Темы стойкости, верности и тоски по дому резонируют на протяжении почти трех тысяч лет», — подчеркнул Кейн.