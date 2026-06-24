Мишустин выразил соболезнования родным и близким Михаила Ножкина

Ножкин, по словам премьера, запомнился зрителям глубиной и силой характера, а его стихи и песни были близки и понятны миллионам людей разных поколений. Мишустин подчеркнул, что в них звучали простые и важные истины о чести, долге и любви к Родине, так как он умел говорить о самом значимом так, что слова находили отклик в каждом сердце.