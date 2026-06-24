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Мишустин выразил соболезнования родным и близким Михаила Ножкина

Глава кабмина назвал творческое наследие народного артиста РСФСР неотъемлемой частью российской культуры
Михаил Ножкин / фото: Гильдия актеров Союза кинематографистов России
Михаил Ножкин / фото: Гильдия актеров Союза кинематографистов России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР драматурга, поэта, писателя Михаила Ножкина, назвав его творческое наследие неотъемлемой частью российской культуры.

«Примите мои искренние соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с тяжелой утратой. Ушел из жизни Михаил Иванович Ножкин — яркий, талантливый актер, поэт и композитор, чье многогранное творческое наследие стало неотъемлемой частью российской культуры», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Ножкин, по словам премьера, запомнился зрителям глубиной и силой характера, а его стихи и песни были близки и понятны миллионам людей разных поколений. Мишустин подчеркнул, что в них звучали простые и важные истины о чести, долге и любви к Родине, так как он умел говорить о самом значимом так, что слова находили отклик в каждом сердце.

«Михаила Ивановича больше нет с нами, но остались фильмы с его участием, добрая и светлая память об этом неординарном и доброжелательном человеке», — добавил премьер.

Артист умер 22 июня в возрасте 89 лет.