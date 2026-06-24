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Фильмы с Пеговой и Кологривым вошли в программу «Горький Фест 2026»

В Москве объявили состав жюри и программы юбилейного X Фестиваля нового российского кино
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Оксана Михеева и Михаил Пореченков
Оксана Михеева и Михаил Пореченков

В Москве состоялась пресс-конференция X Фестиваля нового российского кино «Горький Фест», в которой приняли участие президент смотра Михаил Пореченков, генеральный продюсер Оксана Михеева и программный директор Андрей Апостолов.

Жюри и призы кинофестиваля «Горький Фест 2026»

В ходе мероприятия стало известно, что главными темами юбилейного «Горького Феста» станут путешествия во времени, переосмысление прошлого и образ будущего. С этими понятиями будут связаны внеконкурсные показы смотра.

Конкурсные фильмы программы будет оценивать профессиональное жюри, куда вошли режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев.

Главные призы фестиваля распределятся в шести номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая драматургия», «Лучшая актерская работа», «Лучшее изобразительное решение», «Лучшее музыкальное решение».

Конкурсная программа

Кадр из фильма «Блог»
Кадр из фильма «Блог»

По словам Андрея Апостолова, в 2026 году на фестиваль пришло более 550 заявок, из которых в конкурсную программу было отобрано 18 полнометражных и короткометражных, игровых и документальных фильмов.

Среди конкурсных работ оказались драма «Блог» с Денисом Прытковым, Александрой Бабаскиной и Дарьей Мельниковой в главных ролях; семейная комедия «Трудные папы» с Юлией Хлыниной, Гариком Сукачевым и Александром Лыковым; драма «Лето будет общим» с Ириной Пеговой и Алексеем Воробьевым; а также экспериментальная трагикомедия «Полуживой полумертвый не может выйти. Одиссея 1992», где снялись Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Владимир Вдовиченков и другие.

Внеконкурсные программы

Кадр из фильма «Старики-разбойники»
Кадр из фильма «Старики-разбойники»

Сразу две внеконкурсные программы смотра «Горький Фест 2026» будут посвящены столетию легендарного нижегородца Евгения Евстигнеева: в них войдут фильмы Эльдара Рязанова и другие картины с артистом в главной роли.

Год единства народов России будет отмечен программой, собранной из лучших фильмов о национальных республиках нашей страны. А главная тема смотра найдет отражение в программе советских и современных фильмов, в которых есть перемещения во времени.

Кадр из фильма «На деревню дедушке 2»
Кадр из фильма «На деревню дедушке 2»

Кроме того, в честь десятилетия фестиваля зрители смогут увидеть программу «Горькая десятка», куда вошли фильмы-победители смотра прошлых лет.

Откроется фестиваль показом комедии «На деревню дедушке 2».

Деловая и образовательная программы

Федор и Никита Кравчуки
Федор и Никита Кравчуки

Традиционно частью кинофестиваля «Горький Фест» станут деловая и образовательная программы, в рамках которых пройдут панельные дискуссии, актерские и сценарные мастер-классы, тренинги и лекции.

В числе спикеров деловой и образовательной программ — режиссеры Клим КозинскийПервый номер»), братья Федор и Никита Кравчуки («Коммерсант»), сценарист Савва Минаев, создатели сериала «Встать на ноги» Александр Носков и Павел Тимофеев и другие.

X Фестиваль нового российского кино «Горький Фест» пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля. Кино Mail выступает в качестве информационного партнера смотра.