Действие сериала разворачивается в Москве 1977 года, в разгар холодной войны. Кларк и Ричардсон сыграли американских секретарш Беа и Твилу, работающих в посольстве США. Когда их мужья — агенты ЦРУ — погибают при загадочной авиакатастрофе, героини сами связываются со спецслужбами и начинают расследование, собирая информацию о советской разведке, КГБ и закулисных политических играх.