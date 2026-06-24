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Закрыли сериал, где звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк говорит по-русски

Шпионский триллер «Пони», где действие происходит в Москве, закрыли после первого сезона
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Эмилия Кларк
Эмилия КларкИсточник: Rex / Fotodom.ru

Кинокомпания Peacock объявил о закрытии шпионского триллера «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон в главных ролях. Причиной, по данным Variety, стали низкие рейтинги: несмотря на теплый прием критиков и преданную аудиторию, шоу не набрало достаточного количества зрителей для продления.

Действие сериала разворачивается в Москве 1977 года, в разгар холодной войны. Кларк и Ричардсон сыграли американских секретарш Беа и Твилу, работающих в посольстве США. Когда их мужья — агенты ЦРУ — погибают при загадочной авиакатастрофе, героини сами связываются со спецслужбами и начинают расследование, собирая информацию о советской разведке, КГБ и закулисных политических играх.

Создатели потратили семь лет на разработку проекта, но теперь многие сюжетные линии останутся без завершения — финал оставил героинь под прицелом КГБ, а судьба ключевых персонажей так и осталась неизвестной.

Режиссером и сценаристом выступила Сюзанна Фогель («Кошки-мышки»), шоураннером — Дэвид Айзерсон («Мистер Робот»). 

Особый интерес у русскоязычной аудитории вызвала подготовка Эмилии Кларк: актриса полгода учила русский язык специально для роли. После выхода шоу в соцсетях завирусилось видео, где звезда «Игры престолов» эмоционально ругается по-русски.

Ранее Эмилия Кларк рассказала о чувстве вины выжившего после двух кровоизлияний в мозг.
 