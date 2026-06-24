Кинокомпания Peacock объявил о закрытии шпионского триллера «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон в главных ролях. Причиной, по данным Variety, стали низкие рейтинги: несмотря на теплый прием критиков и преданную аудиторию, шоу не набрало достаточного количества зрителей для продления.
Действие сериала разворачивается в Москве 1977 года, в разгар холодной войны. Кларк и Ричардсон сыграли американских секретарш Беа и Твилу, работающих в посольстве США. Когда их мужья — агенты ЦРУ — погибают при загадочной авиакатастрофе, героини сами связываются со спецслужбами и начинают расследование, собирая информацию о советской разведке, КГБ и закулисных политических играх.
Создатели потратили семь лет на разработку проекта, но теперь многие сюжетные линии останутся без завершения — финал оставил героинь под прицелом КГБ, а судьба ключевых персонажей так и осталась неизвестной.
Режиссером и сценаристом выступила Сюзанна Фогель («Кошки-мышки»), шоураннером — Дэвид Айзерсон («Мистер Робот»).
Особый интерес у русскоязычной аудитории вызвала подготовка Эмилии Кларк: актриса полгода учила русский язык специально для роли. После выхода шоу в соцсетях завирусилось видео, где звезда «Игры престолов» эмоционально ругается по-русски.
Ранее Эмилия Кларк рассказала о чувстве вины выжившего после двух кровоизлияний в мозг.