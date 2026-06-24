Судя по кадрам, у пары все хорошо. Тем временем семья Бруклина пытается наладить с ним отношения. В День отца 51-летний Дэвид Бекхэм опубликовал старый снимок, где он запечатлен с маленьким Бруклином. Виктория Бекхэм тоже не осталась в стороне: она поделилась фото с мужем и сыновьями.