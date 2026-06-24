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Актриса Никола Пельтц поделилась милым видео с Бруклином Бекхэмом

Поклонники заметили, что сын Бекхэмов счастлив, несмотря на конфликт с родителями
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Бруклин Бекхэм и Николь Пельтц
Бруклин Бекхэм и Николь ПельтцИсточник: Legion-Media

Никола Пельтц, жена Бруклина Бекхэма, показала милый ролик с мужем. На видео она делает возлюбленному макияж, а тот терпеливо ждет результат и улыбается. 

«Лучшие выходные с моими лучшими друзьями, я так благодарна, я вас очень люблю», — написала звезда.

Бруклин Бекхэм / фото: соцсети
Бруклин Бекхэм / фото: соцсети

Судя по кадрам, у пары все хорошо. Тем временем семья Бруклина пытается наладить с ним отношения. В День отца 51-летний Дэвид Бекхэм опубликовал старый снимок, где он запечатлен с маленьким Бруклином. Виктория Бекхэм тоже не осталась в стороне: она поделилась фото с мужем и сыновьями.

Сам Бруклин проигнорировал родительские послания. По слухам, первенец четы прекратил общение с отцом и матерью из-за их напряженных отношений с его женой Николой Пельтц. Бруклин признавался, что устал от тотального контроля родителей. 

Недавно Никола Пельтц уколола Бекхэмов в своем посте. 