Никола Пельтц, жена Бруклина Бекхэма, показала милый ролик с мужем. На видео она делает возлюбленному макияж, а тот терпеливо ждет результат и улыбается.
«Лучшие выходные с моими лучшими друзьями, я так благодарна, я вас очень люблю», — написала звезда.
Судя по кадрам, у пары все хорошо. Тем временем семья Бруклина пытается наладить с ним отношения. В День отца 51-летний Дэвид Бекхэм опубликовал старый снимок, где он запечатлен с маленьким Бруклином. Виктория Бекхэм тоже не осталась в стороне: она поделилась фото с мужем и сыновьями.
Сам Бруклин проигнорировал родительские послания. По слухам, первенец четы прекратил общение с отцом и матерью из-за их напряженных отношений с его женой Николой Пельтц. Бруклин признавался, что устал от тотального контроля родителей.
Недавно Никола Пельтц уколола Бекхэмов в своем посте.