«Ко мне в ресторане подошел мужчина и сказал: „Я слышал историю о том, что вы с отцом были на месте происшествия, где мужчину ранили ножом“. Я ответила: „Да-да, очень смешно, что вы слышали эту историю“», — вспоминает актриса.