Шестикратная номинантка на «Оскар» Эми Адамс в подкасте Smartless рассказала, как однажды спасла жизнь незнакомцу. Вместе с отцом она оказала помощь мужчине, получившему ножевое ранение в шею, — и тот выжил.
Инцидент произошел в Санта-Монике. Адамс и ее отец Ричард, бывший военнослужащий, увидели толпу кричащих людей. Кто-то из них повторял: «Он умирает!» Актриса оставила свою дочь с мужем Дарреном Ле Галло, а сама вместе с отцом бросилась на помощь.
«Его ударили ножом в шею, он истекал кровью, а его друзья были в панике, — вспоминала актриса. — К счастью, мы собирались на пляж — у нас были полотенца, и мы зажали рану».
Звезда «Прибытия» советовала пострадавшему дышать глубже и не двигаться, чтобы замедлить пульс и остановить кровотечение.
«Я думала: „Успокойся. Сделай глубокий вдох“», — поделилась актриса.
Мужчина выжил — и Адамс убедилась в этом лично, когда случайно встретила его спустя год.
«Ко мне в ресторане подошел мужчина и сказал: „Я слышал историю о том, что вы с отцом были на месте происшествия, где мужчину ранили ножом“. Я ответила: „Да-да, очень смешно, что вы слышали эту историю“», — вспоминает актриса.
Тогда незнакомец указал на свою шею. «О боже, это вы!» — воскликнула Адамс. Это действительно был тот самый мужчина. «Он был весь в слезах, рядом стоял его сын. Это было просто невероятно», — поделилась она.
Ранее Эми Адамс появилась с Дженной Ортегой в первом трейлере фильма Тайки Вайтити.