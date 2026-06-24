Идея сиквела появилась еще десять лет назад, но долгие годы проект оставался в подвешенном состоянии. В 2019 году Вайтити иронично называл его «фильмом, который мы с Джемейном постоянно делаем вид, что снимаем». Однако теперь, по словам Клемента, работа действительно началась.