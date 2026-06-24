Стало известно, что запущено в работу продолжение культовой вампирской комедии «Реальные упыри».
Как сообщает Collider, Джемейн Клемент подтвердил, что они с Тайкой Вайтити начали писать сценарий к фильму «Мы — волки» (We’re Wolves), который будет посвящен сообществу оборотней.
Идея сиквела появилась еще десять лет назад, но долгие годы проект оставался в подвешенном состоянии. В 2019 году Вайтити иронично называл его «фильмом, который мы с Джемейном постоянно делаем вид, что снимаем». Однако теперь, по словам Клемента, работа действительно началась.
Работа над сценарием стартовала в 2026 году, когда плотные графики создателей наконец позволили им собраться вместе.
«Мы пишем сценарий. Долгое время мы просто говорили об этом, но теперь начали — совсем недавно», — рассказал Клемент.
Клемент также уточнил, что, несмотря на успех сериала «Чем мы заняты в тени» (завершившегося в 2024 году), «Мы — волки» будет полнометражным фильмом.