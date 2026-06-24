Сериал «Уикенд на пять звезд» (также известный как «Пятизвездочные выходные») основан на одноименном бестселлере американской писательницы Элин Хильдебранд, чьи книги давно стали визитной карточкой жанра летней психологической драмы. Авторы проекта предлагают зрителям не просто историю о встрече старых подруг, а глубокий рассказ о женщинах, оказавшихся на жизненном перепутье. Действие разворачивается на живописном острове Нантакет, который становится для героинь своеобразным пространством для переосмысления прошлого. В центре сюжета — боль утраты, семейные конфликты, тайны и непростые решения. Благодаря сильному актерскому составу и литературной основе сериал уже называют одной из самых ожидаемых драм 2026 года. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала и чего от него ждать.