Сериал «Уикенд на пять звезд» (также известный как «Пятизвездочные выходные») основан на одноименном бестселлере американской писательницы Элин Хильдебранд, чьи книги давно стали визитной карточкой жанра летней психологической драмы. Авторы проекта предлагают зрителям не просто историю о встрече старых подруг, а глубокий рассказ о женщинах, оказавшихся на жизненном перепутье. Действие разворачивается на живописном острове Нантакет, который становится для героинь своеобразным пространством для переосмысления прошлого. В центре сюжета — боль утраты, семейные конфликты, тайны и непростые решения. Благодаря сильному актерскому составу и литературной основе сериал уже называют одной из самых ожидаемых драм 2026 года. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала и чего от него ждать.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Уикенд на пять звезд»
Премьера первого сезона сериала «Уикенд на пять звезд» запланирована на 16 июля 2026 года. Проект выйдет одновременно на международном рынке и станет одной из главных летних премьер среди драматических сериалов.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Уикенд на пять звезд»
Создатели стремились максимально точно передать атмосферу романа, поэтому значительная часть съемок проходила непосредственно на острове Нантакет, расположенном у побережья штата Массачусетс. Здесь разворачиваются основные события книги и сериала.
Живописные пляжи, уютные улочки, традиционная архитектура и морские пейзажи стали важной частью визуального оформления проекта. Нантакет давно считается одним из самых красивых курортных островов США, а потому идеально подошел для истории, в которой внешняя идиллия контрастирует с внутренними переживаниями героинь.
Часть сцен снималась на павильонных площадках в Лос-Анджелесе. Производство сериала проходило летом и осенью 2025 года.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Уикенд на пять звезд»
Главную роль Холлис Шоу исполнила Дженнифер Гарнер, известная по фильмам «Из 13 в 30», «Далласский клуб покупателей» и сериалу «Шпионка». Ее героиня — популярный кулинарный блогер и автор бестселлеров, которая пытается справиться с потерей мужа и восстановить отношения с близкими.
Одну из ключевых ролей получила Реджина Холл, а компанию ей составила Хлоя Севиньи. Также в проекте снялись Генри Эйкенберри, Роберта Колиндрес, Чак МакКоллум, Генри Нобл, Меган Барлоу, Тимоти Олифант и Джош Хэмилтон.
За постановку отвечали Дженнифер Моррисон и Минки Спиро. Для Моррисон этот проект стал очередной крупной режиссерской работой после сериалов «Следопыт», «Шершни» и «Плохой доктор».
О чем будет 1-й сезон сериала «Уикенд на пять звезд»
В центре истории находится Холлис Шоу — знаменитый кулинарный блогер и автор популярных книг. Внешне ее жизнь кажется идеальной, но после внезапной гибели мужа привычный мир героини рушится. Она сталкивается не только с тяжелым горем, но и с серьезными проблемами в отношениях с дочерью и собственными внутренними переживаниями.
В попытке изменить обстановку и найти эмоциональную поддержку Холлис приглашает подруг провести выходные в своем доме на острове Нантакет. Каждая из гостей переживает собственный кризис. Одна борется с серьезными проблемами со здоровьем, другая оказывается в центре громкого скандала, третья пытается спасти брак, а четвертая хранит немало секретов.
То, что должно было стать отдыхом и возможностью отвлечься от проблем, постепенно превращается в эмоциональное путешествие по прошлому. Старые обиды, забытые конфликты, болезненные признания и неожиданные откровения заставляют героинь заново взглянуть на свою жизнь и отношения друг с другом.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Уикенд на пять звезд»
Еще до выхода сериал привлек внимание не только звездным актерским составом, но и интересными деталями производства.
В основу проекта лег роман-бестселлер писательницы Элин Хильдебранд, опубликованный в 2023 году.
Адаптацией книги для телевидения занимались Бека Брунстеттер, работавшая над сериалом «Уборщица. История матери-одиночки», и Бет Шактер, известная по проекту «Миллиарды».
Режиссер Дженнифер Моррисон получила мировую известность как исполнительница роли Эллисон Кэмерон в сериале «Доктор Хаус», а затем успешно перешла в режиссуру.
Сериал сочетает элементы семейной драмы, психологической истории и детально проработанного женского ансамбля, что роднит его с такими популярными проектами, как «Большая маленькая ложь» и «И повсюду тлеют пожары».
Оригинальное название проекта — The Five-Star Weekend.