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Что известно о 1-м сезоне сериала «Карта желаний»: дата выхода испанского проекта и другие подробности

Netflix готовит зрителям настоящую эмоциональную встряску. Рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Карта желаний»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Карта желаний
Кадр из сериала «Карта желаний»

Сериал «Карта желаний» (также известный под названием «Маршрут желаний» и оригинальным испанским именем El mapa de los anhelos) — это экранизация одноименного романа-бестселлера писательницы Элис Келлен, чьи книги разошлись по миру тиражом более двух миллионов экземпляров. Проект рассказывает историю Греты, девушки, которая с самого рождения была создана, чтобы спасти свою старшую сестру Люси, страдающую лейкемией. Когда же сестра умирает, несмотря на все усилия и донорскую трансплантацию, Грета теряет не только близкого человека, но и смысл собственного существования. Спасательным кругом становится загадочный квест, оставленный погибшей, который отправляет героиню в путешествие, полное неожиданных открытий и встреч. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон нового испанского сериала «Карта желаний».   

Когда выйдет 1-й сезон сериала «Карта желаний»

Премьера долгожданного испанского мини-сериала состоится на стриминговой платформе Netflix 17 июля 2026 года. Проект будет представлен в формате одного сезона, состоящего из шести эпизодов. Официальный анонс о запуске производства Netflix сделал еще в апреле 2025 года, подтвердив тем самым свою стратегию по экранизации популярных национальных книжных бестселлеров. 

Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Карта желаний» 

Съемочный процесс испанской драмы стартовал в середине июля 2025 года. Основными локациями стали живописные прибрежные районы и колоритные городские улицы Испании. Создатели сериала тщательно подбирали места для съемок, стремясь передать визуально насыщенную и меланхоличную атмосферу, которая идеально соответствует эмоциональному тону романа-первоисточника.

Важно отметить, что автор книги Элис Келлен принимала непосредственное участие в производственном процессе: она читала сценарии, давала комментарии и даже присутствовала на съемочной площадке. Для экранизации был приглашен режиссер Лаура М. Кампос, а сценарий адаптировала Иза Санчез.

Кадр из сериала Карта желаний
Кадр из сериала «Карта желаний»

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Карта желаний»

В центре кастинга — яркий испанский актерский состав. Главную роль Греты исполнила Алисия Фалько, а ее старшую сестру Люси сыграла Джорджина Аморос, известная зрителям по нашумевшему сериалу «Элита». Компанию им составили Марио де ла Роса, знакомый по проекту «Бумажный дом», а также Рамон Бареа, Пабло Альварес, Лайя Марулл, Алейда Торрент Каселлас, Пау Пош, Александра Пино и Натан Рэдли Рамос. Каждый из актеров был выбран не случайно — продюсеры Раймон Масллоренс, Арлетт Пейре и Алеикс Кастельон формировали состав с прицелом на максимальную драматическую глубину и психологическую достоверность. 

Пабло Альварес и Алисия Фалько в сериале Карта желаний
Пабло Альварес и Алисия Фалько в сериале «Карта желаний»

О чем будет 1-й сезон сериала «Карта желаний»

Сюжет сериала вращается вокруг Греты, чья жизнь с самого детства была подчинена одной-единственной цели — спасению старшей сестры Люси, больной лейкемией. Грета родилась как донор стволовых клеток, и эта миссия определила все ее существование. Но, несмотря на долгую борьбу с болезнью и лечение, Люси умирает. Для Греты эта потеря становится катастрофой: она утрачивает не только сестру, но и сам смысл жизни, ведь ее личность была неразрывно связана с ролью спасительницы.

Но Люси, предвидя возможный исход, оставляет младшей сестре необычный подарок — загадочный квест под названием «Маршрут желаний». Следуя подсказкам и преодолевая одно испытание за другим, Грета отправляется в путешествие, которое заставляет ее столкнуться с глубинными страхами, переосмыслить прошлое и заново открыть себя. Постепенно она начинает смотреть на жизнь иначе.

Важной частью этого пути становится встреча с обаятельным Уиллом Такером, которая открывает перед ней новые горизонты и дарит надежду на исцеление и обретение нового смысла жизни. Это история о том, как через боль и потерю можно найти себя, а через принятие прошлого — обрести будущее.

Кадр из сериала Карта желаний
Кадр из сериала «Карта желаний»