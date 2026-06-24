Сериал «Карта желаний» (также известный под названием «Маршрут желаний» и оригинальным испанским именем El mapa de los anhelos) — это экранизация одноименного романа-бестселлера писательницы Элис Келлен, чьи книги разошлись по миру тиражом более двух миллионов экземпляров. Проект рассказывает историю Греты, девушки, которая с самого рождения была создана, чтобы спасти свою старшую сестру Люси, страдающую лейкемией. Когда же сестра умирает, несмотря на все усилия и донорскую трансплантацию, Грета теряет не только близкого человека, но и смысл собственного существования. Спасательным кругом становится загадочный квест, оставленный погибшей, который отправляет героиню в путешествие, полное неожиданных открытий и встреч. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон нового испанского сериала «Карта желаний».
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Карта желаний»
Премьера долгожданного испанского мини-сериала состоится на стриминговой платформе Netflix 17 июля 2026 года. Проект будет представлен в формате одного сезона, состоящего из шести эпизодов. Официальный анонс о запуске производства Netflix сделал еще в апреле 2025 года, подтвердив тем самым свою стратегию по экранизации популярных национальных книжных бестселлеров.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Карта желаний»
Съемочный процесс испанской драмы стартовал в середине июля 2025 года. Основными локациями стали живописные прибрежные районы и колоритные городские улицы Испании. Создатели сериала тщательно подбирали места для съемок, стремясь передать визуально насыщенную и меланхоличную атмосферу, которая идеально соответствует эмоциональному тону романа-первоисточника.
Важно отметить, что автор книги Элис Келлен принимала непосредственное участие в производственном процессе: она читала сценарии, давала комментарии и даже присутствовала на съемочной площадке. Для экранизации был приглашен режиссер Лаура М. Кампос, а сценарий адаптировала Иза Санчез.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Карта желаний»
В центре кастинга — яркий испанский актерский состав. Главную роль Греты исполнила Алисия Фалько, а ее старшую сестру Люси сыграла Джорджина Аморос, известная зрителям по нашумевшему сериалу «Элита». Компанию им составили Марио де ла Роса, знакомый по проекту «Бумажный дом», а также Рамон Бареа, Пабло Альварес, Лайя Марулл, Алейда Торрент Каселлас, Пау Пош, Александра Пино и Натан Рэдли Рамос. Каждый из актеров был выбран не случайно — продюсеры Раймон Масллоренс, Арлетт Пейре и Алеикс Кастельон формировали состав с прицелом на максимальную драматическую глубину и психологическую достоверность.
О чем будет 1-й сезон сериала «Карта желаний»
Сюжет сериала вращается вокруг Греты, чья жизнь с самого детства была подчинена одной-единственной цели — спасению старшей сестры Люси, больной лейкемией. Грета родилась как донор стволовых клеток, и эта миссия определила все ее существование. Но, несмотря на долгую борьбу с болезнью и лечение, Люси умирает. Для Греты эта потеря становится катастрофой: она утрачивает не только сестру, но и сам смысл жизни, ведь ее личность была неразрывно связана с ролью спасительницы.
Но Люси, предвидя возможный исход, оставляет младшей сестре необычный подарок — загадочный квест под названием «Маршрут желаний». Следуя подсказкам и преодолевая одно испытание за другим, Грета отправляется в путешествие, которое заставляет ее столкнуться с глубинными страхами, переосмыслить прошлое и заново открыть себя. Постепенно она начинает смотреть на жизнь иначе.
Важной частью этого пути становится встреча с обаятельным Уиллом Такером, которая открывает перед ней новые горизонты и дарит надежду на исцеление и обретение нового смысла жизни. Это история о том, как через боль и потерю можно найти себя, а через принятие прошлого — обрести будущее.