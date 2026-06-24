Сериал «Карта желаний» (также известный под названием «Маршрут желаний» и оригинальным испанским именем El mapa de los anhelos) — это экранизация одноименного романа-бестселлера писательницы Элис Келлен, чьи книги разошлись по миру тиражом более двух миллионов экземпляров. Проект рассказывает историю Греты, девушки, которая с самого рождения была создана, чтобы спасти свою старшую сестру Люси, страдающую лейкемией. Когда же сестра умирает, несмотря на все усилия и донорскую трансплантацию, Грета теряет не только близкого человека, но и смысл собственного существования. Спасательным кругом становится загадочный квест, оставленный погибшей, который отправляет героиню в путешествие, полное неожиданных открытий и встреч. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон нового испанского сериала «Карта желаний».