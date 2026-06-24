Недавно Асмус трогательно поздравила свою «близняшку» с днем рождения: «Ты ворвалась в мою жизнь с ноги! Дерзко, резко, на скорости 240! Все сшибла вокруг и круто ее развернула. Ты честная, справедливая, богически красивая, самая живая и подробная из всех, пахарь и огонь! Ты живешь по совести и абсолютно по понятиям. Ты — захватывающее приключение!».