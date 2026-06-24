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Кристина Асмус трогательно поздравила Маш Милаш с днем рождения

Актриса довела свою «близняшку» до слез
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кристина Асмус и Маш Милаш / фото: соцсети
Кристина Асмус и Маш Милаш / фото: соцсети

Кристина Асмус стала все чаще общаться с блогершей Маш Милаш (Мария Камова), которая, как уже давно отметили подписчики, очень на нее похожа.

Недавно Асмус трогательно поздравила свою «близняшку» с днем рождения: «Ты ворвалась в мою жизнь с ноги! Дерзко, резко, на скорости 240! Все сшибла вокруг и круто ее развернула. Ты честная, справедливая, богически красивая, самая живая и подробная из всех, пахарь и огонь! Ты живешь по совести и абсолютно по понятиям. Ты — захватывающее приключение!».

Кристина Асмус и Маш Милаш / фото: соцсети
Кристина Асмус и Маш Милаш / фото: соцсети
Кристина Асмус и Маш Милаш / фото: соцсети
Кристина Асмус и Маш Милаш / фото: соцсети

«Меня припечатывает каждый раз от того, сколько ты делаешь для людей, как ты топишь за своих и как невероятно ты подружилась с моей дочкой, скооооолько ты по-настоящему ей даешь. С днем рождения! Я люблю тебя, обалденная девчонка!», — завершила свое эмоциональное поздравление артистка.

Маш Милаш быстро ответила подруге: «Спасибо, милая! Всплакнула от описания!».

Ранее Кристина Асмус вышла в свет с 12-летней дочерью.