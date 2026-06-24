Звезда «Папиных дочек» рассказала о начале отношений с Авербухом

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова рассказала о начале отношений с супругом Ильей Авербухом. Ее слова приводит KP.RU.
Артистка призналась, что перед созданием семьи много разговаривала с избранником. Партнеры задавали друг другу вопросы, ответы на которые их все больше сближали. По словам актрисы, супругу не пришлось завоевывать ее сердце, поскольку она сразу представляла их совместное будущее.
«Я хотела и предчувствовала все то прекрасное, что сегодня между нами есть. Когда вы встречаете человека, с которым видите свое будущее, вы сразу это чувствуете без всяких завоеваний», — поделилась Арзамасова.
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