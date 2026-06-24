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Звезда «Папиных дочек» рассказала о начале отношений с Авербухом

Елизавета Арзамасова: Отношения с Ильей Авербухом строились на долгих разговорах
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух на премьере фильма «Материалистка», фото: пресс-служба
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух на премьере фильма «Материалистка», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова рассказала о начале отношений с супругом Ильей Авербухом. Ее слова приводит KP.RU.

Артистка призналась, что перед созданием семьи много разговаривала с избранником. Партнеры задавали друг другу вопросы, ответы на которые их все больше сближали. По словам актрисы, супругу не пришлось завоевывать ее сердце, поскольку она сразу представляла их совместное будущее.

«Я хотела и предчувствовала все то прекрасное, что сегодня между нами есть. Когда вы встречаете человека, с которым видите свое будущее, вы сразу это чувствуете без всяких завоеваний», — поделилась Арзамасова.

Ранее Лиза Арзамасова поразила поклонников фото в топе и юбке.