Сценарист Золотарев назвал Александра Петрова гениальным актером

Известный российский сценарист Андрей Золотарев в интервью «Известиям» рассказал о работе над спин-оффом фантастического фильма «Сто лет тому вперед». Новая картина расширит вселенную Кира Булычева и будет целиком посвящена космическому пирату Весельчаку У, роль которого исполняет Александр Петров. Золотарев объяснил продолжение тем, какой образ создал актер — одновременно комедийный, драматический и очень яростный.
«Мы все время пытаемся обойтись без него, но он — гениальный артист. Причем каждый раз актеры проходят через честный кастинг. Потом мы смотрим пробы и говорим: “Нет, ну ладно, мы честно пытались. Простите. Давайте опять утверждать Сашу. Он всех переиграл”. Образ у него получился уникальный, и было бы грехом не посвятить ему отдельную картину. “Весельчак У” невероятно крутой», — сказал Золотарев.
Премьера приключенческой картины запланирована на 15 апреля 2027 года. В продолжении франшизы герой застревает на Земле в наши дни. Ему нужно завладеть волшебным артефактом, чтобы вернуться домой. Поиски приводят его к мальчику Юре и его маме Кате. В актерский состав также вошли Анастасия Талызина, Мирон Проворов, Юлия Пересильд, Никита Ефремов и другие.