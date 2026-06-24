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Сценарист Золотарев назвал Александра Петрова гениальным актером

Сценарист рассказал о работе над спин-оффом фантастического фильма «Сто лет тому вперед»
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Известный российский сценарист Андрей Золотарев в интервью «Известиям» рассказал о работе над спин-оффом фантастического фильма «Сто лет тому вперед». Новая картина расширит вселенную Кира Булычева и будет целиком посвящена космическому пирату Весельчаку У, роль которого исполняет Александр Петров. Золотарев объяснил продолжение тем, какой образ создал актер — одновременно комедийный, драматический и очень яростный.

«Мы все время пытаемся обойтись без него, но он — гениальный артист. Причем каждый раз актеры проходят через честный кастинг. Потом мы смотрим пробы и говорим: “Нет, ну ладно, мы честно пытались. Простите. Давайте опять утверждать Сашу. Он всех переиграл”. Образ у него получился уникальный, и было бы грехом не посвятить ему отдельную картину. “Весельчак У” невероятно крутой», — сказал Золотарев.

Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Премьера приключенческой картины запланирована на 15 апреля 2027 года. В продолжении франшизы герой застревает на Земле в наши дни. Ему нужно завладеть волшебным артефактом, чтобы вернуться домой. Поиски приводят его к мальчику Юре и его маме Кате. В актерский состав также вошли Анастасия Талызина, Мирон Проворов, Юлия Пересильд, Никита Ефремов и другие.