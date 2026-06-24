Сценарист Золотарев назвал Александра Петрова гениальным актером

«Мы все время пытаемся обойтись без него, но он — гениальный артист. Причем каждый раз актеры проходят через честный кастинг. Потом мы смотрим пробы и говорим: “Нет, ну ладно, мы честно пытались. Простите. Давайте опять утверждать Сашу. Он всех переиграл”. Образ у него получился уникальный, и было бы грехом не посвятить ему отдельную картину. “Весельчак У” невероятно крутой», — сказал Золотарев.