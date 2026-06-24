Киран Калкин отметил 13-ю годовщину свадьбы со своей женой

В понедельник, 22 июня, Джаз Чартон поделилась в соцсетях архивным фото с Кираном Калкином со дня их свадьбы в честь годовщины. На снимке Чартон в шелковом платье держит за руку своего мужа. Актер с любовью смотрит на свою жену, стоя перед белой церковью с красной дверью.