Киран Калкин отметил 13-ю годовщину свадьбы со своей женой

В понедельник, 22 июня, Джаз Чартон поделилась в соцсетях архивным фото с Кираном Калкином со дня их свадьбы в честь годовщины. На снимке Чартон в шелковом платье держит за руку своего мужа. Актер с любовью смотрит на свою жену, стоя перед белой церковью с красной дверью.
«Счастливая тринадцатая», — подписала Джаз свой пост.
Калкин и Чартон познакомились в 2012 году в баре. Влюбленные старались не привлекать к себе лишнего внимания. Они тайно поженились в 2013 году во время автомобильного путешествия по Айове.
13 сентября 2019 года у них родилась первая дочь, Кинси Сиукс. Сын, Уайлдер Вулф, появился на свет 17 августа 2021 года. В сентябре 2025 года Чартон и Калкин объявили, что ждут третьего ребенка, который родился той же осенью.