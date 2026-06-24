Алина Ланина, которую зрители знают по роли Евы Сергеевой в сериале «СашаТаня», показала поклонникам, как выросли ее дети. Звезда опубликовала в личном блоге трогательный снимок.
На фото запечатлены пятилетний сын Лев и трехлетняя дочь Надежда, которые играют на участке.
«Но у этих двоих лето проходит все равно круче», — отметила артистка.
Семья живет в доме, который Ланина приобрела самостоятельно. Как рассказала актриса, отец детей помогал ей с выбором недвижимости, однако финансовые средства вложила она сама.
Ланина подчеркнула, что для нее было принципиально в первую очередь обеспечить себя собственным жильем, и сейчас она рада, что мечта осуществилась.
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