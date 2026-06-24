Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «На деревню дедушке 2» (2026) и когда ждать продолжения комедии с Юрием Стояновым

Премьера уютной семейной комедии о силе родственных уз «На деревню дедушке 2» состоится летом 2026 года. Рассказываем все, что известно о фильме
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма На деревню дедушке 2
Кадр из фильма «На деревню дедушке 2»

Летом 2026 года в российский прокат выйдет фильм «На деревню дедушке 2». В картине продолжится история героев семейной комедии, первая часть которой вышла в 2025 году. Режиссером сиквела вновь стал Владимир Котт, а дистрибьютором — компания «Централ Партнершип». 

Известно ли, когда выйдет фильм «На деревню дедушке 2» (2026)

Да, премьера запланирована на 16 июля 2025 года. Ожидается, что во второй части приключения юного айти-гения Владика продолжатся, но теперь за внимание любимого внука будут соперничать сразу два дедушки. 

Кто сыграет в фильме «На деревню дедушке 2» (2026)

Ярослав Головнев и Юрий Стоянов в фильме На деревню дедушке 2
Ярослав Головнев и Юрий Стоянов в фильме «На деревню дедушке 2»

В сиквеле зрители вновь увидят героев первой части, а актерский состав пополнится новыми персонажами. Одной из главных премьер фильма станет появление Федора Добронравова, который сыграл второго дедушку — Виктора. Именно вокруг противостояния двух дедов и будет строиться сюжет продолжения.

О чем будет фильм «На деревню дедушке 2» (2026)

Кадр из фильма На деревню дедушке 2
Кадр из фильма «На деревню дедушке 2»

Действие второй части вновь разворачивается во время летних каникул Владика в деревне у деда Юры. Однако привычный отдых нарушает неожиданное появление Виктора — дедушки мальчика по отцовской линии и бывшего дипломата. Он быстро становится любимцем местных жителей, завоевывает расположение внука дорогими подарками и рассказами о своих путешествиях.

Вскоре между двумя дедами начинается настоящее соперничество за внимание Владика. Безобидные шутки и взаимные подколы постепенно перерастают в открытое противостояние. В один момент дед Юра понимает, что уступает сопернику. Однако вскоре он узнает тайну из прошлого Виктора, которая может изменить ситуацию. Самому же Владику предстоит разобраться, кому можно доверять, и понять, что искренние отношения с близкими гораздо важнее любых подарков и впечатляющих историй.