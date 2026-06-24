Летом 2026 года в российский прокат выйдет фильм «На деревню дедушке 2». В картине продолжится история героев семейной комедии, первая часть которой вышла в 2025 году. Режиссером сиквела вновь стал Владимир Котт, а дистрибьютором — компания «Централ Партнершип».
Известно ли, когда выйдет фильм «На деревню дедушке 2» (2026)
Да, премьера запланирована на 16 июля 2025 года. Ожидается, что во второй части приключения юного айти-гения Владика продолжатся, но теперь за внимание любимого внука будут соперничать сразу два дедушки.
Кто сыграет в фильме «На деревню дедушке 2» (2026)
В сиквеле зрители вновь увидят героев первой части, а актерский состав пополнится новыми персонажами. Одной из главных премьер фильма станет появление Федора Добронравова, который сыграл второго дедушку — Виктора. Именно вокруг противостояния двух дедов и будет строиться сюжет продолжения.
Юрий Стоянов — дед Юра;
Федор Добронравов — Виктор, второй дедушка Владика;
Ярослав Головнев — Владик;
Ингрид Олеринская — мама Владика.
О чем будет фильм «На деревню дедушке 2» (2026)
Действие второй части вновь разворачивается во время летних каникул Владика в деревне у деда Юры. Однако привычный отдых нарушает неожиданное появление Виктора — дедушки мальчика по отцовской линии и бывшего дипломата. Он быстро становится любимцем местных жителей, завоевывает расположение внука дорогими подарками и рассказами о своих путешествиях.
Вскоре между двумя дедами начинается настоящее соперничество за внимание Владика. Безобидные шутки и взаимные подколы постепенно перерастают в открытое противостояние. В один момент дед Юра понимает, что уступает сопернику. Однако вскоре он узнает тайну из прошлого Виктора, которая может изменить ситуацию. Самому же Владику предстоит разобраться, кому можно доверять, и понять, что искренние отношения с близкими гораздо важнее любых подарков и впечатляющих историй.