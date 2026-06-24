Вскоре между двумя дедами начинается настоящее соперничество за внимание Владика. Безобидные шутки и взаимные подколы постепенно перерастают в открытое противостояние. В один момент дед Юра понимает, что уступает сопернику. Однако вскоре он узнает тайну из прошлого Виктора, которая может изменить ситуацию. Самому же Владику предстоит разобраться, кому можно доверять, и понять, что искренние отношения с близкими гораздо важнее любых подарков и впечатляющих историй.