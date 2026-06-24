Риз Уизерспун вышла на красную дорожку в компании своего 22-летнего сына Дикона Филлиппа. Поводом стала премьера сериала «Эль» — приквела культовой комедии «Блондинка в законе». Мероприятие прошло в Нью-Йорке.
50-летняя актриса, которая выступила продюсером нового проекта, выбрала для выхода розовое платье. Именно этот цвет обожала ее знаменитая героиня Эль Вудс. Дикон Филлипп пришел поддержать мать, но сделал это в образе своего отца. Он в точности повторил стиль Райана Филлиппа, в котором тот появился на премьере первой части «Блондинки» еще в 2001 году.
Риз Уизерспун и Райан Филлипп поженились в 1999 году. Тогда же у пары родилась дочь Ава, а в 2003 году — сын Дикон. Спустя пять лет брак распался. В 2011 году Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота. Через год она родила сына Теннесси. В 2023 году супруги объявили о разводе.
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