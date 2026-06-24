Риз Уизерспун и Райан Филлипп поженились в 1999 году. Тогда же у пары родилась дочь Ава, а в 2003 году — сын Дикон. Спустя пять лет брак распался. В 2011 году Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота. Через год она родила сына Теннесси. В 2023 году супруги объявили о разводе.