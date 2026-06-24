РФ и Казахстан снимут фильм об учителе Зацепина композиторе Брусиловском

АЛМА-АТА, 24 июня. /ТАСС/. Россия и Казахстан приступили к работе по реализации совместного кинопроекта о советском композиторе Евгении Брусиловском — авторе первых казахских опер и оркестровых произведений.
«Сейчас, насколько я знаю, между киностудией “Казахфильм” и студией “ЛенДок” ведутся активные переговоры. Они уже приступили к работе над копродукционным проектом о великом Брусиловском, которого мы все знаем», — рассказала корреспонденту ТАСС генеральный директор Роскино Эльза Антонова в кулуарах открывшегося в Алма-Ате кинофорума «Центральная Азия плюс».
По ее словам, в сфере российско-казахстанского совместного кинопроизводства «множество дальнейших проектов также будет анонсировано в ближайшее время».
Антонова пояснила, что для «фундаментальной совместной работы» двум странам нужно подписать соглашение о совместном кинопроизводстве и такой межправительственный документ, по ее словам, может быть подписан в конце 2026 года.
Евгений Григорьевич Брусиловский (1905−1981) в 1933 году переехал в Алма-Ату из России по направлению Союза композиторов СССР. Он автор ряда известных в Казахстане опер «Кыз-Жибек», «Золотое зерно», «Гвардия, вперед» и других. Также он написал множество песен, романсов.
Советский композитор Александр Зацепин, начинавший свою деятельность в Алма-Ате, в марте в интервью ТАСС говорил, что Брусиловский — его «учитель в консерватории». «Он оказал на меня огромное влияние. Его советы, его критика — я помню их до сих пор», — сказал Зацепин, отвечая на вопрос о человеке, который сыграл ключевую роль в его профессиональном становлении.