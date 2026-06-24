РФ и Казахстан снимут фильм об учителе Зацепина композиторе Брусиловском

Советский композитор Александр Зацепин, начинавший свою деятельность в Алма-Ате, в марте в интервью ТАСС говорил, что Брусиловский — его «учитель в консерватории». «Он оказал на меня огромное влияние. Его советы, его критика — я помню их до сих пор», — сказал Зацепин, отвечая на вопрос о человеке, который сыграл ключевую роль в его профессиональном становлении.