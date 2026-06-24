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18-летняя дочь Урганта показала фото со своего выпускного

Дочь шоумена Ивана Урганта опубликовала фото со своего выпускного
Иван Ургант
Иван УргантИсточник: Legion-Media.ru

Дочь шоумена Ивана Урганта опубликовала фото со своего выпускного. 18-летняя Нина для праздника выбрала черное платье с глубоким декольте, дополнив образ аксессуаром в виде розы. Девушка сделала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), поделившись кадрами с одноклассниками. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Пользователи соцсети отметили в комментариях, что выпускница очень похожа на свою прабабушку, народную артистку РСФСР Нину Ургант, в честь которой ее и назвали.

18-летняя дочь Урганта показала фото со своего выпускного
18-летняя дочь Урганта показала фото со своего выпускногоИсточник: Газета.Ру

Ургант женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе, они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На тот момент пару связывали только дружеские отношения, но через десять лет после окончания школы они встретились, и у них завязался роман. По словам шоумена, он не представляет рядом с собой другую женщину.

Ранее старшая дочь Ивана Урганта призналась, что встречалась с сантехником.