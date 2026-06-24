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Дочь Стриженовых показала своих троих повзрослевших сыновей

Дочь актеров Стриженовых опубликовала фото со своими тремя детьми
Александр и Екатерина Стриженовы, фото: пресс-служба
Александр и Екатерина Стриженовы, фото: пресс-служба

Дочь артистов Александра и Екатерины Стриженовых показала подписчикам своих повзрослевших детей. Анастасия Грищенко сняла на фото троих сыновей и опубликовала семейный кадр в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анастасия Грищенко показала детей / фото: соцсети
Анастасия Грищенко показала детей / фото: соцсети

Первенцу дизайнера Петру восемь лет, а мальчикам-близнецам в июле исполнится по три года. Стриженова рассказывала, что первым на свет появился голубоглазый внук Александр, а через несколько минут — кареглазый Георгий. По словам знаменитости, это первая двойня в их семье.

Креативный директор в 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Супруги с детьми живут в США, но периодически навещают родственников в Москве, проводя здесь по несколько месяцев.

Ранее семья Стриженова трогательно поздравила его с 57-летием.