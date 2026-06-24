Дочь Стриженовых показала своих троих повзрослевших сыновей

Первенцу дизайнера Петру восемь лет, а мальчикам-близнецам в июле исполнится по три года. Стриженова рассказывала, что первым на свет появился голубоглазый внук Александр, а через несколько минут — кареглазый Георгий. По словам знаменитости, это первая двойня в их семье.