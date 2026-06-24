Дочь Стриженовых показала своих троих повзрослевших сыновей

Дочь артистов Александра и Екатерины Стриженовых показала подписчикам своих повзрослевших детей. Анастасия Грищенко сняла на фото троих сыновей и опубликовала семейный кадр в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Первенцу дизайнера Петру восемь лет, а мальчикам-близнецам в июле исполнится по три года. Стриженова рассказывала, что первым на свет появился голубоглазый внук Александр, а через несколько минут — кареглазый Георгий. По словам знаменитости, это первая двойня в их семье.
Креативный директор в 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Супруги с детьми живут в США, но периодически навещают родственников в Москве, проводя здесь по несколько месяцев.
Ранее семья Стриженова трогательно поздравила его с 57-летием.