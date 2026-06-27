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Вышла новая серия «Нейро_Дока» — про убийство журналиста Дмитрия Холодова

Смотрите выпуск нейродоксериала Кино Mail, посвященный нераскрытому убийству известного военкора
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Новый выпуск нейродокументального сериала «Нейро_Док» от Кино Mail посвящен нераскрытому убийству военного корреспондента «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова. Первая серия из двух уже доступна в сообществе ProКино в нацмессенджере MAX.

Кадр из сериала «Нейро_Док» (1 сезон)
Кадр из сериала «Нейро_Док» (1 сезон)

Утром 17 октября 1994 года в редакции «МК» прогремел взрыв. Погибшему журналисту, расследовавшему коррупцию в армии, было всего 27 лет. Это преступление потрясло страну — и до сих пор остается нераскрытым. В новом эпизоде мы детально воссоздаем драматичные обстоятельства той трагедии, где вопросов по-прежнему больше, чем ответов.

Всего в первом сезоне «Нейро_Дока» — шесть эпизодов, посвященных трем громким преступлениям 1990-х годов. Ранее вышли выпуски о «нефтяном короле Петербурга» Павле Капыше и легендарном криминальном авторитете Сильвестре. Продолжение истории Дмитрия Холодова — на следующей неделе.

Новые эпизоды выходят эксклюзивно в сообществе ProКино в национальном мессенджере MAX.