Утром 17 октября 1994 года в редакции «МК» прогремел взрыв. Погибшему журналисту, расследовавшему коррупцию в армии, было всего 27 лет. Это преступление потрясло страну — и до сих пор остается нераскрытым. В новом эпизоде мы детально воссоздаем драматичные обстоятельства той трагедии, где вопросов по-прежнему больше, чем ответов.